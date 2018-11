Nakon sastanka o GIKIL-u, premijer Suljkanović poručio: Prioritet je rješavanje ekoloških problema!

Iako je strateški partner (GSHL) u dosadašnjem poslovanju GIKIL-a Kantonalnu vladu isključio iz procesa donošenja odluka i upravljanja kompanijom, Vlada čini sve što je u njenoj moći kako bi pomogla danji rad lukavačke koksare. Saopćeno je to nakon današnjeg sastanka u sjedištu Vlade sa glavnim poslovnim partnerima GIKIL-a predstavnicima kompanije „Xcoal Germany“ Ingom Elsnerom i „Integrity Coal ltd“ Martinom Halerom.

Gosti su danas izrazili zabrinutost događajima koji se u posljednjim sedmicama dešavaju u i oko GIKIL-a, te poslovnim odlukama koje se donose u GIKIL-u, a koje po riječima Elsnera vode u direktni kolaps i bankrot lukavačkog giganta.

Kako je istaknuo premijer Suljkanović „Vlada je primorana da se nažalost konstantno bavi rješavanjem posljedica loših poslovnih odluka u GIKIL-u, a ne dopušta joj se da učestvuje u upravljačkim i procesima donošenja tih poslovnih odluka. Nama je, kao Vladi, stalo da GIKIL radi i to smo do sada više puta isticali, ali da radi u skladu sa zakonskim propisima Bosne i Hercegovine, te kao društveno odgovoran privredni subjekt. Sve svoje kapacitete smo stavili na raspolaganje da pomognemo GIKIL-u, ali se problemi ne mogu rješavati dok GIKIL ne promijeni svoju poslovnu politiku. U ovom momentu prioritet je rješavanje ekoloških problema i otklanjanje evidentiranih nedostataka, jer je to uslov za uopšte nastavak rada ovog privrednog subjekta“.

Današnjem sastanku prisustvovali su i ministar finansija Miralem Nuhanović, ministar unutrašnjih poslova Husein Topčagić, ministar privrede Osman Puškar, ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Admir Huskanović, te direktor Koksno – hemijskog Kombinata Lukavac (KHK) Zuhdija Hasandodžić. (RTV SLON)