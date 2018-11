Očekuju nas niske temperature i snijeg

Zima se približava, a sa njom i prve njene naznake: niske temperature i snijeg. Za one koji se raduju prvim pahuljama snijega Federalni hidrometeorološki zavod BiH ima dobre vijesti: danas nas očekuje vrijeme sa susnježicom i snijegom.

”Snijeg će padati većinom u jutarnjim satima, a onda će polako oslabiti pogotovo u drugom dijelu dana,” rekao je Damir Šantić, dežurni meteorolog FHMZ BiH te zaključio: ”Obzirom da je topla zemlja snijeg će se topiti i bit će do pet centimetara, negdje do 10 centimetara.”

A u četvrtak se očekuje oblačno vrijeme, ali bez padavina, dok će se takvo vrijeme zadržati do nedjelje – kada će biti vedrije. ”Temperatura zraka su u padu. U srijedu će biti između -4 do -1 stepeni Celzijusa. Četvrtak od -5 do -1,”objašnjava Šantić.

Ovakve temperature praćene padavinama, kod hroničnih bolesnika mogu uzrokovati jačanje tegoba. Iz FHMZ-a su poručili da je poželjno umanjiti aktivnosti, primjereno se odjenuti i reducirati kretanje na otvorenom. Naročitu pažnju trebaju obratiti osobe sa ishemijskim problemima i astmatičari. (RTV SLON)