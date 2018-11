Potpisan ugovor o izgradnji dijela zeničke zaobilaznice na autoputu A1

U sjedištu Javnog preduzeća „Autoceste Federacije BiH“ u Mostaru danas je potpisan ugovor o izgradnji dionice Donja Gračanica – Zenica sjever – tunel Zenica, čija je vrijednost 67.360.069,25 eura.

Ugovor su potpisali Adnan Terzić, direktor JP „Autoceste“ FBiH, i u ime izvođača radova Evren Utku Gok (Gök), direktor „Cengiz Insaat“, te Denis Lasić, federalni ministar prometa i komunikacija, u svojstvu svjedoka.

Sredstva su, rečeno je, osigurana u okviru ugovora o zajmu sklopljenog s Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) te grant sredstva u iznosu od 11,03 miliona eura.

Ova dionica se nastavlja na dionicu Klopče – tunel Pečuj i predstavlja treći lot tzv. zeničke obilaznice. Poddionica je duga 4 kilometra. Rok za završetak radova je 30 mjeseci.

Osim otvorenog dijela trase, gradit će se vijadukt Donja Gračanica, dužine cca 400 m, tunel Hum, dužine cca 400 m, dva kraća vijadukta na području naselja Hece i tunel Vraca, dužine cca 300 m. U sklopu ove dionice gradit će se i petlja Zenica sjever s naplatnim mjestom, kao i saobraćajnice tzv. sjevernog spoja, koje trebaju da povežu autocestu Koridora 5C s gradom Zenicom i magistralnom cestom M-17.

– Ovo je za nas vrlo bitna dionica, koja treba da završi izgradnju obilaznice oko Zenice, što pretpostavlja dosta jače povećanje prometa na autocesti. Projekt smo uspjeli završiti zahvaljujući profesionalnosti Evropske banke za obnovu i razvoj, s obzirom na to da je ovo prvi projekt na Koridoru 5C, koji se radi po sistemu žutog FIDIC, odnosno, projektiraj i izgradi. Stoga, nadam se da smo uspjeli da zajedno s ekspertima ERBD-a izbjegnemo sve one zamke koje nosi sa sobom projekt žutog FIDIC-a i mislim da smo došli do najoptimalnijeg rješenja – kazao je Terzić.

Utku Gok je naveo da će i na ovom, kao i na prethodnim projektima uposliti domaće firme i radnike, kao i da će materijal i usluge koji su potrebni za realizaciju ovog projekta nabavljati iz domaćih resursa.

– To će doprinijeti rastu trgovinskih aktivnosti u BiH, a nastojat ćemo naše iskustvo i znanje prenijeti na domaće firme – kazao je on.

Ministar Lasić je izrazio mišljenje o tome da nam danas više nego ikad treba ovakvih projekata. Uz postojećih, kazao je, 26 kilometara koji se rade na Koridoru 5C s ovim projektom, to će biti 30 kilometara građevinskih radova, uz izgrađena 102 kilometra.