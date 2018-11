Rok za održavanje konstituirajućih sjednica kantonalnih skupština istekao

Centri civilnih inicijativa upozoravaju da je 16.11. u petak istekao Ustavom propisani rok za održavanje

konstitutivnih sjednica kantonalnih skupština, a u propisanom roku zakazane su tek sjednice Skupština Tuzlanskog i Kantona Sarajevo.

A i one su samo započete, odnosno na njima nije došlo do konstituisanja skupština, nego tek do otpočinjanja tog procesa, preuzimanjem poslaničkih mandata. Kašnjenje u održavanju konstitutivnih sjednica, predstavlja kršenje Ustava, od većine kantonalnih skupština. Na nepoštovanje rokova, značajno je uticalo i

poslužilo kao izgovor, inertnosti nelogično dug period koji je Centralnoj izbornoj komisiji, bio potreban da, nakon proglašenja konačnih izbornih rezultata, dostave certifikate za novoizabrane poslanike, u svaku od skupština.

Centr civilnih inicijativa protestvuju protiv ovakvog odnosa prema svojim obavezama i od skupština i od CIK-a, i zahtjevaju ubrzanje procesa konstituisanja skupština i parlamenata, te imenovanja vlada, kako bi vakuum, u kome se vlast bavi sama sobom, trajao što kraće, i kako bi se vlast što prije počela baviti onim što joj je ustavna obaveza–rješavanjem problema građana i poboljšavanjem kvaliteta njihovog života.

Brzina s kojom su politički akteri u nekim kantonima reagovali na rezultate izbora i ušli u razgovore o formiranju koalicija, davala je nadu da će proces konstituisanja vlasti, u ovom postizbornom periodu, biti efikasniji nego u prethodnom. (RTV SLON)