Šansa za mlade: Deficit radne snage u IT sektoru

IT industrija u BiH svake godine bilježi porast za 25%, a interesovanje za ovaj sektor povećava se iz godine u godinu. Stoga je na današnjoj konferenciji ”Mladi u digitalnom dobu” istaknuto da je IT sektor potencijalna šansa za zaposlenje mladih. Organizator konferencije je EU info centar, koji je danas u Tuzli okupio više od 300 srednjoškolaca.

SOS narukvica za sprečavanje nasilja nad ženama i djecom – inovacija je koju su osmislili srednjoškolci Elektrotehničke škole u Tuzli. Oni su ovim, ali i inovacijama koje planiraju pokazali da mladi u IT sektoru imaju šansu i zn anje budući da su od svog rođenja okruženi tehnologijom. Dio ovog kreativnog tima je i Elmedin Beganović koji je na konferenciji ”Mladi u digitalnom dobu” podijelio svoje iskustvo.

”Sama narukvica se odlikuje time što su apsolutni proizvod mladih i što dolazi iz IT sektora. Danas na prezentaciji ”Putovanje od hiljadu milja počinje sa..” želimo pokazati mladima da zapravo u pet jednostavih koraka od osnivanja tima do stvaranja ambijenta mogu postati jako uspješni iako su srednjoškolci,”- kazao nam je Elmedin Beganović, Makerspace Tuzla.

Ove, ali i savjete brojnih drugih uspješnih mladih ljudi koji već sada zarađuju novac u IT sektoru, pažljivo je slušalo više od 300 srednjoškolaca koji dolaze iz Tuzle, Živinica, Lukavca, Brčkog i Odžaka. Organizator konferencije je i BIT Alijansa – kompanija koja već sada okuplja više od 50 kompanija koje zapošljavaju 80% IT kadra u našoj državi, a ovaj sektor u BiH svake godine bilježi porast za 25%. Problem je što se za sada samo 4.000 osoba bavi informacionim tehnologijama.

”Deficit radne snage u BiH koji u ovom trenutku nama u IT sektoru nedostaje jeste 6.000 ljudi koji bi se bavili IT sektorom.”- istakao je Armin Talić, izvršni direktor BIT Alliance.

Osim ovog podatka, motiv za mlade i buduće radnike i profesionalce u IT sektoru su i plate, koje su enormno veće od prosječne plate u BiH. No, prije toga potrebna je edukacija kao što je ova konferencija, a EU info centar je organizator konferencije koju sponzorira Evropska unija. EU također planira uložiti 30 miliona eura u zemljama zapadnog Balkana za razvoj IT sektora u narednom periodu.

”I naravno da je jako važno da mladi čuju za nove tehnologije i mogućnosti i da njima to da novu motivaciju za njihove start upe i za novo doba koje neminovno dolazi i u kojem mi računamo na njih i razvoj koji će donijeti.” –zaključio je Gianluca Vannini, Delegacija EU.