Slovenačke kompanije i dalje traže radnike iz BiH

Slovenačke kompanije i u novembru traže radnike iz Bosne i Hercegovine i to u raznim oblastima, od kuhara i konobara, do inženjera. Konkursi se provode putem agencije Trgotur i specijaliziranog portala Boljiposao.com a kandidati mogu slati svoje prijave za posao do 21.11.2018.

Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove obavit će se u Doboju u hotelu Park 20. novembra i u Zenici u hotelu Zenica 21.11.2018.

Nudi se zapošljavanje na 12 mjeseci, uz redovnu mjesečnu isplatu, regulisanu radnu dozvolu i vizu, zdravstveno osiguranje zaposlenog i mogućnosti osiguranja članova porodice.

Traže se radnici za zanimanja mašinski mehaničar, električar, strugar, CNC operater, varilac, viljuškarist, mašinbravar, mašinski tehničar – inženjer mašinstva, vozač, kuhar i konobar.

Među kompanijama koje traže radnike je i Steklarna Hrastnik, kompanija koja više od 150 godina proizvodi vrhunske staklene proizvode.

Ova kompanija radnicima osim početne plate od oko 600 eura nudi i uredne radne dozvole za zapošljavanje u Sloveniji, jeftin i udoban smještaj u blizini kompanije, pomoć kod sređivanja ostale dokumentacije, mogućnost razgovora i upoznavanja sa proizvodnjom prije zapošljavanja, zaposlenje u obećavajućoj, brzo rastućoj kompaniji i u dobrim uslovima rada, dugoročnu saradnju, mogućnost za profesionalni i lični razvoj i napredak, redovnu i dobru isplatu (plata, regres, godišnji bonus), organizovanu ishranu.

Detalje oglasa pogledajte na portalu boljiposao.com