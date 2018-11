Vremenska prognoza

Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme sa kišom u južnim i jugozapadnim djelovima. Temperature zraka u 07 sati: Bjelašnica 2 stupnja, Bihać, Gradačac i Sokolac 6, Banja Luka, Ivan Sedlo, Prijedor i Sanski Most 7, Brčko, Bugojno, Jajce, Tuzla i Zvornik 8, Doboj i Sarajevo 9, Livno, Mostar, Široki Brijeg i Trebinje 11, Neum 16 stupnjeva. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 942 milibara, u normali je i sporo opada.

Danas se u našoj zemlji očekuje oblačno vrijeme. U jutarnjim satima, padavine se očekuju u južnim i jugozapadnim područjima. Tokom dana, padavine se očekuju i u ostalim djelovima. Intenzivnije padavine na istoku i jugoistoku Hercegovini, gdje se očekuje između 20 i 50, lokalno i do 70 l/m2 kiše. Vjetar slab jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 8 do 14, na jugu od 14 do 17 stupnjeva.