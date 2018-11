Vremenska prognoza – U BiH danas umjereno oblačno vrijeme, temperature do 20 stepeni

Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove bilo je magle ili niskih oblaka.

Temperature zraka u 07 sati: Sokolac -1 stupanj, Bjelašnica 3, Brčko, Bugojno i Srebrenica 5, Tuzla 6, Gradačac, Ivan Sedlo i Sarajevo 7, Bihać, Jajce, Livno, Sanski Most, Široki Brijeg i Zenica 8, Stolac 9, Banja Luka 10, Mostar 11, Trebinje 12, Neum 15 stupnjeva. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 947 milibara, za 5 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Danas se u našoj zemlji očekuje malo do umjereno oblačno vrijeme. Prije podne u Bosni sa maglom i niskim oblacima. Tokom dana, u Bosni postupno povećanje oblačnosti, dok će u Hercegovini biti nešto sunčanije. Vjetar u Bosni slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najviša dnevna temperatura zraka između 14 i 20, na jugu do 22 stupnja.

U Sarajevu malo do umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura oko 18 stupnjeva.