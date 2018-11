‘Zmajevi ‘ večeras igraju protiv Austrije

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20.45 sati na bečkom stadionu “Ernst-Happel” protiv domaće selekcije Austrije igra posljednji susret grupne faze takmičenja u Ligi nacija.

Nakon tri odigrana susreta u B-ligi reprezentacija BiH trenutno zauzima vodeću poziciju u Trećoj grupi s maksimalnih devet bodova, druga je Austrija sa tri utakmica manje, a treća Sjeverna Irska bez bodova.

Najboljim nogometašima BiH za osvajanje prvog mjesta u grupi u današnjem susretu odgovara svaki rezultat osim poraza, ali, po riječima selektora Roberta Prosinečkog, bh. tim i pored toga neće kalkulisati večeras.

– Ne razmišljamo da igramo na bod, već da odigramo jednu dobru utakmicu. Igrači su motivirani i žele da se predstave na pravi način, naročito jer ćemo imati i veliku podršku sa tribina. Kada se ide na bod uglavnom se izgubi. Austrija je dobra reprezentacija, ali mi želimo da ostanemo prvi u grupi – kazao je Prosinečki.

Osvajanjem prvog mjesta u grupi, selekcija BiH bi osigurala plasman u viši rang takmičenja – A Ligu, gdje nastupaju najbolje selekcije Evrope. Osim toga izborila bi plasman u play-off u kojem bi razigravala sa prvoplasiranim reprezentacijama iz grupa 1, 2 i 4, a to su u ovom trenutku selekcije Ukrajine, Rusije i Velsa.

Kvalifikacije za evropsko prvenstvo će biti održane 2019. godine, prije play-offa Lige nacija. To znači da će selekcija BiH, ukoliko ne uspije kroz kvalifikacije izboriti plasman na Euro, imati priliku da to učini kroz play -off Lige nacija, koji će biti održan nakon kvalifikacija, u martu 2020. godine.

Poslije susreta u Beču “Zmajeve” 18. novembra za tri dana očekuje i prijetaljski meču u Las Palmasu protiv Španije.