Danas oblačno vrijeme, za vikend kiša

Jutros u Bosni i Hercegovini preovladava pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama u Bosni ima dosta magle. U istočnim područjima rijetko pada slaba kiša.

Temperature zraka izmjerene u 07:00 sati (°C): Sanski Most -4; Sokolac -3; Banja Luka, Bihać, Bjelašnica i Zenica -2; Gradačac i Prijedor -1; Jajce 0; Brčko, Doboj, Drvar, Ivan Sedlo, Livno, Sarajevo, Srebrenica i Tuzla 1; Zvornik 2; Mostar i Široki Brijeg 5; Stolac 6; Trebinje 7; Neum 8°C. Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 952hPa, za 8hPa je veći od normalnog i ne mijenja se.



Danas više oblačnosti prije podne. Po kotlinama u Bosni će biti magle. U drugoj polovini dana sunčanije. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 7°C, na jugu zemlje od 7 do 11°C.



U Sarajevu više oblačnosti prije podne, zatim razvedravanje. Najviša dnevna temperatura zraka oko 5°C.

M.O.