Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom

Jutros je u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme sa kišom ponegdje Hercegovini, centralnim i sjeverozapadnim područjima Bosne.

Temperature zraka u 07 sati (°C): Bjelašnica 1; Zenica 3; Bugojno, Jajce, Sarajevo 4; Ivan Sedlo, Sanski Most, Srebrenica 5; Banja Luka, Bijeljina, Tuzla 6; Brčko 7; Zvornik 8; Široki Brijeg, Stolac, Trebinje 9; Mostar 10; Bihać, Neum 11;

Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Po kotlinama Bosne sa maglom i sumaglicom. Poslije podne prestanak padavina u Krajini i Posavini, uz postepeno razvedravanje. Vjetar u Bosni slab uglavnom zapadni, a u Hercegovini slaba do umjerena bura. Dnevne temperature od 7 do 12, na jugu do 15 °C.

U Sarajevu oblačno vrijeme sa kišom. Dnevna temperatura oko 7 °C.