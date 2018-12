Danas u BiH sunčano uz malu do umjerenu oblačnost

Jutros je u Bosni bilo malo do umjereno oblačno vrijeme, a uHercegovini pretežno vedro. Po kotlinama i uz riječne tokove bilo je magle iliniskih oblaka.



Temperature zraka u 07 sati: Sokolac -9 stupnjeva, Bugojno i Srebrenica -5,Ivan Sedlo, Jajce, Sarajevo, Tuzla i Zenica -4, Livno, Prijedor, Sanski Most,Široki Brijeg i Stolac -3, Banja Luka, Bihać i Bjelašnica -2, Bijeljina, Doboji Zvornik -1, Brčko 0, Trebinje 3, Mostar 4, Neum 7 stupnjeva. Atmosferski tlakje u Sarajevu iznosio 950 milibara, za 8 milibara je viši od normalnog i sporoopada.



Danas se u većem dijelu naše zemlje očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu doumjerenu oblačnost. Po kotlinama Bosne i uz riječne tokove sa maglom isumaglicom. Tokom poslijepodneva i u večernjim satima porast oblačnosti. Vjetaru Bosni slab južni i jugozapadni, a u Hercegovini prije podne slaba bura, aposlije podne slabo jugo. Najviša dnevna temperatura od 6 do 11, na jugu od 10do 14 stupnjeva.



U Sarajevu u jutarnjim satima umjereno oblačno vrijeme. U ostatku dana pretežnosunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Novo naoblačenje se očekuje krajem danaili u večernjim satima. Najviša dnevna temperatura oko 6 stupnjeva.