Druženje s privrednicima u Kladnju

Premijer Vlade Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović susreo se jučer u Kladnju sa privrednima sa područja ove općine. Susret je bio prilika da se na jednom mjestu okupi veliki broj privrednika i poslodavaca sa područja ove općine i da zajedno sa kantonalnim premijerom i načelnikom općine Jusufom Čavkunovićem razgovaraju o budućem privrednom razvoju.

Glavne teme na sastanku bile su kapitalni projekti od značaja za kladanjsku regiju, te stavljanje prirodnih potencijala u funkciju razvoja ove općine.

„Značaj i ulogu privrednika, malih i srednjih preuzeća i obrta Vlada je već prepoznala i fokus naših aktivnosti smo usmjerili u tom pravcu. Kada je u pitanju godina, koju polako privodimo kraju, moram istaknuti da smo uspješno realizirali kreditnu liniju za privrednike ukupne vrijednosti 25 miliona KM. Također, treba istaknuti da je, od ukupnog broja registrovanih obrta u Federaciji, četvrtina registrovana u našem kantonu. To je ogroman potencijal, jer se od svih tih obrta očekuje da u narednom periodu prerastu u mala preduzeća” rekao je premijer Suljkanović i dodao da je Vlada u proteklom periodu posebnu pažnju posvetila Općini Kladanj.

„Kada su u pitanju projekti koje smo u Kladnju realizirali u proteklom periodu treba istaknuti rekonstrukciju Biroa za zapošljavanje, rekonstrukciju i adaptaciju šalter sale u Policijskoj stanici Kladanj i projekat energijske obnove Mješovite srednje škole u Kladnju. Tu su i aktivnosti na sportskoj dvorani u Kladnju, utopljavanje škola, rekonstrukcija puta Muška voda-Kladanj. Tu su i namjenska sredstava za projekte zaštite vodotoka, regulaciju riječnih korita i druge projekte u oblasti vodoprivrede. Kada sagledamo sve ovo što smo realizirali tokom ove godine onda možemo reći da su Kantonalna vlada, Direkcija regionalnih cesta i Općina ove godine, zajedničkim snagama, u Kladnju realizirali investicijske projekte u vrijednosti oko 3 miliona KM” rekao je premijer Suljkanović.

Ovakve susrete načelnik Čavkunović održava redovno barem jedan puta godišnje.

„Mi sa velikim naklonom trebamo prilaziti svakom privredniku, i onome koji upošljava jednog, i onome koji upošljava preko 300 radnika, jer bez razvoja privrede i novog upošljavanja nema života ni u jednoj lokalnoj zajednici” rekao je načelnik Čavkunović izražavajući i zahvalnost Vladi Tuzlanskog kantona za podršku koju pružaju privrednicima i ovoj lokalnoj zajednici.

„Mi primjećujemo trud i zalaganje Vlade Tuzlanskog kantona da nam stvara uslove da radimo. Ostalo je do nas. Tržište je nemilosrdno prema svakome, ali uzimajući u obzir resurse koje imamo, mi ćemo dati sve od sebe da Kladanj vratimo na mjesto koje on zaslužuje” složni su privrednici sa područja općine Kladanj.

M.O.