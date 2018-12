Evo kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

Objavljena je i prognoza za dane vikenda i prvi dan nove sedmice:

U petak, 7. decembra, u većem dijelu naše zemlje pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama Bosne i uz riječne tokove sa maglom i sumaglicom. Tokom poslijepodneva i u večernjim satima porast naoblake. Vjetar u Bosni slab južni i jugozapadni, a u Hercegovini prije podne slaba bura, a poslije podne slab jugo. Jutarnje temperature od -3 do 2, na jugu od 4 do 8, a dnevne od 7 do 11, na jugu od 10 do 14 °C.

U subotu, 8. decembra, oblačno vrijeme sa kišom. U višim područjima Bosne i na planinama očekuje se prelazak kiše u susnjažicu i snijeg. Poslije podne padavine prestaju u Posavini i Krajini, a u večernjim satima i u ostatku naše zemlje uz postepeno razvedravanje. Jutarnje temperature od 1 do 7, na jugu od 6 do 11, a dnevne od 4 do 9, na jugu od 10 do 14 °C.

U nedjelju, 9. decembra, jutro pretežno sunčano. Po kotlinama Bosne sa maglom i niskim oblacina. Tokom dana postepeni porast naoblake. Krajem dana i u večernjim satima očekuje se kiša, a na planinama snijeg. Jutarnje temperature od -4 do 2, na jugu od 2 do 8, a dnevne od 6 do 12, na jugu do 14 °C.

U ponedjeljak, 10. decembra, u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni povremeno može biti slabe kiše. Jutarnje temperature od -1 do 5, na jugu od 4 do 8, a dnevne od 4 do 10, na jugu od 10 do 14 °C, saopćeno je Federalnog hidrometeorloškog zavoda.