FHMZ: Danas nas očekuje kiša, na planinama snijeg

Jutros je u našoj zemlji oblačno vrijeme. Kiša je zabilježena u većem dijelu Bosne i ponegdje u Hercegovini.

Temperature zraka u 07 sati (°C): Bjelašnica, Sokolac -2; Ivan Sedlo, Zvornik 3; Brčko, Mostar, Prijedor, Sarajevo, Široki Brijeg, Srebrenica, Tuzla 4; Bijeljina, Jajce, Livno 6; Bugojno, Trebinje 7; Sanski Most 8; Banja Luka 10; Bihać 11; Neum 12;

Danas će u našoj zemlji preovladavati oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama sa snijegom. U višim područjima Bosne očekuje se prelazak kiše u sunježicu i snijeg. U večernjim satima postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar u Bosni slab promjenljivog smjera, a u Hercegovini slaba do umjerena bura. Dnevne temperature od 6 do 10, na jugu od 8 do 13 °C, najavljuju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.