Kakvo nas vrijeme očekuje u Novogodišnjoj noći?

Vikend koji je iza nas obilježile su izrazito visoke temperature za ovo doba godine, ali sa prvim danom u sedmici osjetan je pad temperatura. Danas i u srijedu moguć je slab snijeg, dok se od četvrtka pa do kraja sedmice očekuje stabilno i pretežno sunčano vrijeme. U Bosni je moguća jutarnja magla koja bi se mogla zadržati i veći dio dana. Jutarnje temperature zraka u ovom periodu u Bosni prognoziraju se između -4 i 0 stepeni Celzjusa.

“Početak sljedeće sedmice prema dostupnim prognostičkim materijalima prognozira se nestabilno vrijeme sa snijegom u većem dijelu Bosne, u Hercegovini početkom januara očekuje se nastavak stabilnog i suhog vremena. Jutarnje temperature zraka od -5 do 0, na jugu zemlje do 5, a najviše dnevne od 2 do 8 stepeni Celzjusa” – kazao jeDženan Zulum, dežurni meteorolog u FHMZ.

A za sve one koji žele Novogodišnju noć provesti na otvorenom nema panike. U poređenju sa prethodnim novim godinama kada su temperature zraka dostizale i preko -15 stepeni Celzjusa, ova Nova godina bit će osvježenje. Zima će biti osjetna, ali uz toplu odjeću i dobro društvo hladnože nema.

“Ono što će karakterisati po pitanju temperatura za Novogodišnje praznike jesu temperature ispod nule otprilike na nekih -5 u Bosni, a u Hercegovini te temperature mogle bi biti negdje od 2 do maksimalno 6 stepeni. U Bosni je moguć slab snijeg” – istakao je Zulum..

Budući da sa Novom godinom i najmlađi odlaze na raspust, zimskoj idili i novim sniježnim padavinama oni će se zasigurno najviše obradovati.

