Nastavljena kampanja Centra za kulturu i informisanje Srebrenik „Uvedimo svako dijete u biblioteku“

Jučer je nastavljena kampanja JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik pod nazivom „Uvedimo svako dijete u biblioteku“. Kampanja je usmjerena na to da se uz podršku privrednih kolektiva omogući što većem broju učenika osnovnih i srednjih škola učlanjenje u Gradsku biblioteku Srebrenik. Naime, teška ekonomska situacija u državi reflektuje se na sve segmente i pogađa privredu i ostale sektore, a posebno segment obrazovanja i mlade generacije koje se obrazuju da budu nosioci razvoja države i društva. U ovom razvijenom tehnološko-informatičkom dobu sve se više zapostavlja jedan od najvažnijih segmenata odgoja i obrazovnaja, a to je knjiga. Učenici osnovnih i srednjih škola, zbog internetskog trenda i slabe opremljenosti Gradske biblioteke sve se više udaljavaju od biblioteke i sve manje kosriste knjigu u procesu obrazovanja. Zbog toga je Gradska biblioteka, koja djeluje u sastavu JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik, pokrenula veliku kampanju pod nazivom „Uvedimo svako dijete u biblioteku“. Kampanja se realizira u saradnji s privrednim kolektivima koji finansijskom podrškom ovoj akciji postaju odabrani sponzori i VIP članovi biblioteke. Akcija je zamišljena tako da privredni kolektivi kupe određeni broj godišnjih članskih kartica Gradske biblioteke Srebrenik i da se one besplatno podijele učenicima osnovnih i srednjih škola.

-Kupovinom 20 članskih karitca u vrijednosti od 100 maraka privredni kolektiv postaje bronzani sponzor ove kampanje

-Srebreni sponzor, 40 članskih kartica za učenike u vrijednosti od 200 maraka

-Zlatni sponzor, 100 članskih kartica za učenike u vrijednosti od 500 maraka

-Generalni sponzor, 200 članskih kartica za učenike u vrijednosti od 1.000 maraka

U sklopu ove kampanje jučer su uručene besplatne članske karte Gradske biblioteke Srebrenik za još 24 učenika Odjeljenja gimnazije Mješovite srednje škole koje je ovog puta donirala firma Cobra Srebrenik. Predstavnici Gradske biblioteke i učenici i profesori Mješovite srednje škole na jučerašnjoj svečanosti izrazili su zahvalnost firmi Cobra na ovoj vrijednoj donaciji. Proteklih dana kampanju „Uvedimo svako dijete u biblioteku“ podržali su i DOO „Žito“ – Pekara „Magistrala“, DOO „Printas“, DOO „Elvik“, DOO „Intex“ Maribor (Slovenia) i DOO Hanerix Srebrenik. Predstavnici ovih kolektiva u proteklih nekoliko dana učenicima Prve osnovne škole Srebrenik i OŠ „Rapatnica“ te MSŠ Srebrenik svečano su uručili besplatne članske kartice Gradske biblioteke Srebrenik. Akcija se nastavlja, a narednih dana upriličit će se svečana uručenja besplatnih članskih kartica Gradske bibiloteke i učenicima ostalih škola na području srebreničke općine.

