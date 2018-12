Prognoza vremena za naredna tri dana

Federalni hidrometeorološki zavod prognozirao je vrijeme za naredna tri dana:

U ponedjeljak 17.12.2018., oblačno vrijeme sa slabim snijegom u većem dijelu Bosne i slabom kišom u Hercegovini. Jutarnje temperature od -6 do -1, na jugu od 1 do 6, a dnevne od -3 do 3, na jugu od 3 do 8 °C.

U utorak 18.12.2018., pretežno oblačno vrijeme. Povremeno slab snijeg je moguć u centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnje temperature od -7 do -1, na jugu od 0 do 5, a dnevne od -2 do 2, na jugu od 4 do 9 °C.

U srijedu 19.12.2018., u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. U ostatku zemlje sunčano, uz postepeno naoblačenje tokom dana. Jutarnje temperature od -7 do -1, na planinama do -12, na jugu od 0 do 5, a dnevne od -1 do 3, na jugu od 6 do 10 °C.

Zbog niskih temperatura Federalni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje za područje Tuzle.

Žuto upozorenje znači da je vrijeme potencijalno opasno. “Vremenske prilike koje se prognoziraju nisu neuobičajene, ali budite na oprezu ako namjeravate prakticirati aktivnosti koje su izložene meteorološkim rizicima. Ostanite informisani o očekivanim meteorološkim uvjetima i izbjegnite moguće rizike” – poručuju iz FHMZ BiH.

Uz stabilnije vremenske prilike i mjestimične sunčane intervale, opšta slika će se djelimično popraviti. Temperature će biti niže u odnosu na protekli dan i neophodno je posvetiti pažnju prikladnom odijevanju, naročito u jutarnjim i večernjim satima. Posvuda će preovladavati sjeverno strujanje koje će pojačavati osjet hladnoće, stoga je preporučljivo umanjiti aktivnosti, savjeti su Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.