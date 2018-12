Schwarz-Schilling: Laž je da su Hrvati diskriminisani u BiH, čak su u boljoj poziciji od Bošnjaka

Bivši visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Christian Schwarz-Schilling izjavio je kako Hrvati uopće nisu diskriminisani u BiH, već da su čak i u boljem položaju od Bošnjaka.

“Narodi u Bosni i Hercegovini vrlo dobro znaju šta je rat i ne žele ratovati. Problem je u nekim političarima. I u Hrvatskoj ima političara koji razumiju situaciju i koji dijele moje stavove o situaciji u BiH, a među njima je i bivši predsjednik Stjepan Mesić. Svako ko potiče nacionalizam u BiH trebao bi biti svjestan toga šta radi, primjerice, kada govori da su Hrvati u BiH diskriminisani. Kako su to Hrvati diskriminisani? Onaj ko to govori, prvo to mora dokazati. To je najobičnija laž. Ne samo da nisu diskriminisani, nego su Hrvati u BiH u boljoj poziciji od Bošnjaka, jer imaju hrvatsko državljanstvo”, kazao je Schwarz-Schilling.

On je zajedno s Paddyjem Ashdownom i Carlom Bildtom, koji su također obnašali funkciju visokog predstavnika, prošle sedmice uputio pismo visokoj predstavnici EU za vanjske i sigurnosne poslove Federici Mogherini i ministrima vanjskih poslova zemalja članica EU, u kojem su ustvrdili da je izbor Željka Komšića legitiman, jer ni Ustav BiH ni Izborni zakon BiH ne kažu da članove Predsjedništva moraju izabrati njihove vlastite etničke skupine.

“Komšić je Hrvat, a ne pripadnik neke druge nacije. Isto kao što je i Dragan Čović Hrvat. Na izborima su birači odlučili da ne žele Čovića, nego Komšića. Kao što su na prošlim izborima izabrali Čovića. To je legalna i legitimna odluka naroda. Kada je Čović bio izabran za člana Predsjedništva BiH, onda nije imao ništa protiv takvog izbornog zakona, nego ga je prihvatao, a sada kada on nije izabran protivi se tom istom zakonu. Sve se ovo događa samo zato što Čović nije izabran. U pitanju, dakle, nije položaj hrvatskog naroda u BiH, nego samo jednog jedinog čovjeka. Federacija BiH je jedan entitet u kojem se ne može gledati koji je narod većina, a koji manjina. To je vrlo jasno i o tome uopće ne treba raspravljati. Stoga Evropska unija mora insistirati na provođenju zakona i primjeni Dejtonskog sporazuma”, pojašnjava Globusu Schwarz-Schilling.

Hrvatska, prema njegovom mišljenju, trenutno koristi svoje članstvo u EU za provođenje svoje nacionalističke politike u susjednoj državi.

“Moramo zaustaviti diplomatsku ofanzivu Hrvatske jer ne govore istinu. Miješaju Izborni zakon s pitanjem izbora članova Predsjedništva BiH, a to je ogromna laž kojom u Bosni i Hercegovini kreiraju propagandu protiv gospodina Komšića. To niko u javnosti ne razjašnjava i zbog toga smo se mi, bivši visoki predstavnici, ujedinili rekavši – moramo pojasniti situaciju kako bi ona bila jasna Evropskoj uniji, političarima u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji. Moramo se pobrinuti da se istina čuje, posebno tokom sastanka Vijeća za vanjske poslove EU u decembru”, ustvrdio je Schwarz-Schilling.

DK