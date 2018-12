Svjetski mediji pisali o hapšenju Davora Dragičevića

Vijest o hapšenju Davora Dragičevića, oca ubijenog Davida Dragičevića, njegove majke, te nekolicine opozicionih političara kao i članova grupe Pravda za Davida dospjela je na online izdanja svjetskih – uglednih medija.

U Banjaluci se od jutarnjih sati dešava drama koja je počela sa privođenjem Davora Dragičevića. Prema riječima njegovog advokata, Dragičević je povrijeđen prilikom hapšenja, a privedeni su i političari Draško Stanivuković, Branislav Borenović i Vojin Mijatović.



Video snimci verbalnog i fizičkog obračuna policije i građana na Trgu Krajine u Banjaluci šire se svjetskim portalima i društvenim mrežama – što prate i brojni svjetski mediji.



“Uhapšen čovjek koji vodi proteste zbog sinove smrti”, može se pročitati na Associated Pressu, Washington Postu, New York Timesu, The Eagleu i mnogim drugima.



Prenose da je napeto u Banjaluci nakon što je policija privela čovjeka koji se bori za istinu i pravdu za svoje dijete i koji je mjesecima vodio “anti-vladine” proteste.



Navode da su protesti privukli hiljade ljudi i koji su uspjeli inspirisati šire nezadovoljstvo ljudi zbog korupcije i loših ekonomskih prilika u BiH.



Također, svjetski mediji navode i to da se oglasila i delegacije EU u BiH.



U Banjaluci je u toku i potraga za napadačem na policajca, koji je dobio tjelesne povrede. U Sarajevu je za 19:00 sati zakazan skup podrške roditeljima Davida Dragičevića.

DK