Tradicija proslave Nove godine širom svijeta

Prvi doček Nove godine baš na 1. januar dogodio se 153. p.n.e.

Zapravo, januar u kalendaru uopšte nije postojao do 700. godine prije nove ere, kada ga je drugi rimski vladar Numa Pompilije dodao u kalendar.

No iako je postojao, Nova godina ipak se još uvijek dočekivala u martu. Vijekovima kasnije Julije Cezar predstavio je novi solarno baziran julijanski kalendar 46. godina p.n.e.. Prema njemu je nova godina započinjala 1. januara.

S vremena na vrijeme u kalendaru su se događale sitne preinake, no kako je Cezar rekao, tako je i bilo. U ranom srednjem vijeku doček i proslava Nove godine smatrali su se paganskim običajem i vrlo se rijetko taj datum slavio, no od 1582. s gregorijanskim kalendarom konstantno imamo 1. mart kao prvi dan nove godine u gotovo svim zemljama, iako se sve do 1752. u Britaniji i njenim kolonijama Nova godina i dalje slavila u martu.

Iako su se svi više-manje, dogovorili oko datuma, tradicija proslave Nove godine i danas se razlikuje od zemlje do zemlje.

Južna Amerika

Na Staru godinu stanovnici Južne Amerike oblače šareno donje rublje. Oni koji obuku žuto priželjkuju novac u novoj godini, a crveno je nada za ljubav. Takođe, ispred kuće stavlja se slamnata lutka koja se u ponoć spaljuje.

Danska

Danci imaju vrlo glasne običaje – razbijaju posuđe. Običaj nalaže da posuđe razbijate o vrata svojih prijatelja, pomažući im da bukom otjeraju zle duhove stare godine. Kuća koja na novogodišnje jutro ima najviše razbijenog porculana pred vratima, obično ima i najviše prijatelja.

Filipini

Na dočeku je važno da imate što više okruglih stvari. Jede se okrugla hrana, posebno voće poput grožđa, nosi odjeća s uzorkom kružnica, jer kružnice podsjećaju na kovanice. Takvim se ponašanjem Filipinci nadaju prosperitetu u novoj godini.

Španija

Ako u Španiji planirate slaviti Novu godinu, pripremite se da u ponoć progutate 12 bobica grožđa. To će vam donijeti sreću u 12 nadolazećih mjeseci.

Bjelorusija

Stara godina u Bjelorusiji jako je važna za neudate djevojke. Postoji bezbroj igara koje djevojke igraju kako bi saznale koja će se od njih iduće godine udati. Jedna od igara je sljedeća: djevojke se okupe u krug i svaka u šaku skupi kukuruza te ih prospe u hrpicu ispred sebe. U sredini kruga nalazi se pijetao. Prema kojoj hrpi kukuruza pijetao krene, ta će djevojka biti prva na redu za svatove.

Njemačka i Austrija

Kako bi prorekli budućnost u novoj godini, u ovim germanskim zemljama u zdjelu punu vode ulijevaju otopljeno olovo. Ako olovo primi oblik krsta, očekuje se smrt, za oblik sidra trebaćete pomoć u budućnosti, a krug znači sreću. Takođe, važno je da u tanjiru u kojem ste pojeli zadnji obrok u staroj godini ostavite dio hrane koji ćete pojesti kada otkuca ponoć – tako ćete biti sigurni da će vaš špajz uvijek biti pun.

Ekvador

U Ekvadoru na novogodišnju fijestu mještani donose fotografije svega što ne žele da ih prati iz stare godine u novu i te se fotografije spaljuju.

Čile

U čileanskom gradu Talci nakon kolektivne mise svi odlaze na groblje kako bi Novu godinu dočekali sa svojim mrtvima.

Portoriko

Pazite kako 31. decembra hodate ulicama Portorika jer vas mogu dobro zaliti. Naime, izlivanje kanti vode kroz prozor simbolizuje “čistku” stare godine. Domovi moraju biti izuzetno čisti i ukrašeni, što je simbol čišćenja duha.

Australija

Nova godina dočekuje se uz piknik i kampovanje na plažama. Zabava počine 31. decembra, a u samu ponoć važno je da se proizvede što više buke, bilo kakvim sredstvima – zvečkama, automobilskim trubama, crkvenim zvonima, vikom i vatrometom.

Belgija

Prvog dana nove godine, belgijska djeca na ukrasnom papiru pišu pisma namijenjena roditeljima, bakama i djedovima te, dok je porodica na okupu, svoja pisma čitaju naglas.

Engleska

Sigurno znate za londonski običaj dočeka Nove godine na trgovima Trafalgar i Pikadili, gdje Big Ben otkucava ponoć, ali u zemljama Ujedinjenog Kraljevstva postoji i običaj prve posjete. Izuzetno je važno da prvi gost nakon ponoći bude crnokosi muškarac koji donosi darove poput hljeba, pogače i simbolične svote novca. Vjeruje se da će takva posjeta kući donijeti blagostanje. Ako u prvu posjetu dođe žena, riđokosa ili plava osoba, ona će vam donijeti nesreću.

Grčka

Osim Nove godine, 1. januara u Grčkoj se slavi i Dan svetog Vasilija, jednog od osnivača Grčke pravoslavne crkve. Sveti Vasilije bio je poznat po svojoj dobroti prema djeci, te im je noću ostavljao darove u obući, slično kao sveti Nikola kod nas. Porodica se okuplja, razmjenjuju poklone, a tradicija nalaže da se posluži i torta vasilopita sa zlatnim ili srebrnim novčićem. Ko pronađe novčić u svom komadu kolača, biće izuzetno sretan u nadolazećoj godini.

Mađarska

Spaljivanjem slamnate lutke koja predstavlja sve zlo i loše u protekloj godini, na Novu godinu se Mađari rješavaju loše sreće.

Indija

Indijska Nova godina počinje festivalom svjetla koji se zove Diwali. Veoma je važno da prije Nove godine Indijci dovrše sav nedovršeni posao. Prijatelji i porodica izmjenjuju čestitke i darove.

Japan

U Japanu na Novu godinu ne radi nijedna trgovina jer je to najvažniji praznik u godini i simbol obnove. Običaj je objesiti uže ili slamku preko pročelja kuća, što donosi sreću. Tokom cijelog decembra održavaju se zabave zvane bonenkai, kako bi ljudi zaboravili brige i probleme te se pripremili za novu godinu. Nesporazumi i zavade rješavaju se i opraštaju. U ponoć, ako ste Japanac, važno je da se od srca nasmijete. Maleni darovi s novcem “otoshidamas” daju se djeci. Japanska pošta obvezuje se da će sve čestitke poslate za 1. januar biti isporučene baš na taj dan. Budistički hramovi u samu ponoć udaraju u gongove 108 puta, istjerujući 108 ljudskih slabosti.

Škotska

Škoti se za novu godinu pripremaju ritualom pročišćavanja doma, što uključuje zapaljenu granu smreke koja se nosi iz prostorije u prostoriju. Kao i u Engleskoj, u Škotskoj je jako važno ko će prvi kročiti u vaš dom. Bude li to visok i crnokos muškarac, a uz to donese i poklone, kuća će imati srećnu godinu punu blagostanja.

Vels

Na novogodišnje jutro, između tri i četiri sata ujutro, dječaci iz sela okupljaju se i obilaze kuće te svaku prostoriju, kao i ukućane, poprskaju vodom s borove grane kako bi donijeli sreću. Cijelog dana djeca obilaze komšije pjevajući novogodišnje pjesme, za šta ih nagrađuju slatkišima i novcem.

Južna Afrika

Za Novu godinu u Južnoj Africi održava se karneval. Buka crkvenih zvona i pucnjava vatrometa i pušaka obvezan su običaj kada sat otkuca ponoć.

SAD

Amerikanci Novu godinu slave poput nas, na zabavama s pregršt pića i jela. Najpoznatiji američki doček jest onaj njujorški, kada se s Times Squarea minutu prije ponoći otpušta novogodišnja kugla. Tradicija datira iz 1907. godine, kada je kugla, za razliku od današnje kristalne, bila napravljena od čelika i drveta. Kugli promjera 180 cm potrebno je tačno minut da padne i označi početak nove godine.

Holandija

Paljenjem božićnih drvaca po ulicama i vatrometom Holanđani dočekuju novu godinu, dok stara odlazi s dimom.

Vatromet

Kinezi od davnina koriste spektakularni vatromet u svakoj posebnoj prilici, posebno kada je riječ o proslavi Nove godine. Stvaranje što glasnije buke i ispucavanje raketa, petardi i vatrometa tradicija je koja na Novu godinu povezuje gotovo čitav svijet. Takav način slavlja, iako ga danas neki mogu smatrati nekulturnim, nepotrebnim i varvarskim, zapravo je dio kulture. Vatra i buka otjeraće zlo i nevolju sa starom godinom i u novoj donijeti sreću.

(RTV Slon/Nezavisne novine)

MC