Trnoviti put migranata kroz bh. gradove i dalje traje

Kilometrima udaljeni od svojih domova, u potrazi za boljim životom, na desetine migranata svakodnevni put kroz BiH nanese i na područje Tuzle. Obzirom da ovdje ne postoji prihvatni centar za migrante, lokalno stanovništvo u više navrata pružalo im je pomoć. U teškim danima životnog koračanja i u potrazi za boljim sutra, dio migrantske priče upravo su postali građani Tuzle. Hrana, topli dom, mjesto za spavanje, i poneka lijepa riječ, ono je što su im dobri ljudi nudili. Jedan od humanih građana je i Muhamed Mehanović, koji je u svoj skromni dom ugostio nekoliko migranata.

“Prvi koji su me pitali ponudio sam im smještaj u svome domu, da se okupaju, da pojednu nešto, jer ne znam koliko oni već putuju. Okupali su se i sutradan su otišli za Sarajevo. U kontaktu sam sa nekim od migranata koji su prošli kroz naš grad. Njihov put je jako težak, njihova nada da stignu do odredišta, da se mogu povezati sa svojim porodicama od nekih Evropskih zemalja, veoma je težak taj put” – kazao je Muhamed Mehanović, koordinator pitanja migracija u Tuzli ispred Islamske zajednice .

Prema podacima Službe za poslove sa strancima u BiH ušlo je oko 20.000 migranata tokom ove godine. Trenutno stanje se procjenjuje na četiri do pet hiljada migranata koji se nalaze na području naše zemlje, a od čega se oko 2.500 nalazi u Unsko – sanskom kantonu. Do prije 15.tak dana u otvorenom polju Trnovi boravilo je 300 migranata, ali lokalne vlasti zatvorile su vodu i stuju po nagovoru međonarodnih organizacija kako bi natjerali migrante da pređu u zatvorenu zgradu Mirala, zbog hladnoće.



“U US su u Miralu, u kampu Sedra, u Biri. U Biri imate oko 1.200 ljudi trenutno, u Sedri je nekih 400, i ne znam koliko ih ima u Miralu, ali su uslovi strašni u tim kampovima. Od nas su tražile lokalne vlasti da prekinemo ispostavu hrane. Mi smo distribuirali hranu, dva topla i jedan suhi obrok dnevno, i dobivali su čaj svaki dan. Tražili su da prekinemo tu isporuku kako bi se oni prestali okupljati na tom polju i kako bi prešli u Miral, međutim tamo i dalje ima ljudi” – istakla je Amela Efendić, šefica ureda MFS „Emmaus“ Sarajevo.

Konačna sudbina migranata je neizvjesna. A na putu neizvjesnosti njima će Tuzla, zahvaljujući dobrim osobama, sigurno ostati u sjećanju kao lijepa usputna stanica gdje su domaćini pokazali da biti čovjek nije teško.