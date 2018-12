U FBiH ove godine deminirano oko milion kvadratnih metara površine

Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ) u 2018. godini realizirala je mnoštvo zadataka, prije svega u zaštiti i spašavanju, kasnije i u prevenciji, a dosta je bilo i aktivnosti na edukacijama naših pripadnika – kazao je u razgovoru za Fenu direktor FUCZ Fahrudin Solak, rezimirajući rad Uprave u ovoj godini.

Posebno je napomenuo deminerske zadatke, navodeći da su pripadnici FUCZ realizirali i u potpunosti priveli kraju 15 zadataka. Još su, napominje, uradili jedan dio zadataka koje nisu završili, a koje će realizirati već početkom naredne godine.

”Može se reći da smo ispunili plan koji smo zacrtali u ovoj godini, a to je oko milion kvadratnih metara deminirane površine klasičnim metodama i još oko dva miliona urađenih MSP-ova (minski sumnjive površine), tako da smo mi otprilike više od tri miliona kvadratnih metara u ovoj godini oslobodili od minsko sumnjive naznake, odnosno od mina”, naveo je Solak.

Naglasio je i drugi dio u oblasti deminerskih aktivnosti, a to je uklanjanje minsko-eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata. Kaže da su pripadnici FUCZ obavili više od 1.500 zadataka te vrste, te da se radi o stotinama raznih granata, mina, općenito minsko-eksplozivnih sredstava.

Pored navedenih zadataka, pripadnici FUCZ su redovno učestvovali i u svim drugim aktivnostima zaštite i spašavanja, potrage za nestalim osobama, utopljenicima i aktivnostima pod vodom, gdje su radili i potragu za utopljenicima, a i potragu za minsko-eksplozivnom sredstvima.

Solak napominje da veliki broj tih sredstava koja su potencijalna opasnost, nalaze u rijekama i jezerima te rade na njihovom uklanjanju.

Po njegovim riječima, do sada su to radili s kolegama iz Češke Republike, njihovom specijalnom jedinicom, sa kojima su realizirali i obuku pripadnika FUCZ, koji su od prošle godine počeli samostalno obavljati te aktivnosti.

”Nećemo na tome stati. Svakako ćemo i dalje pokušati da se osposobljavamo, da radimo i sa drugim nama partnerskim organizacijama u zemlji i inostranstvu. Skoro sa svim ronilačkim klubovima ili jedinicama u ministarstvu unutrašnjih poslova skoro svih kantona imamo dobru saradnju, često radimo zajedno, što ćemo nastaviti i u 2019. godini”, naveo je direktor FUCZ.

Ističe da su u 2018. godini realizirali određene edukacije, te povećali svoju spremnost i sposobnost na odgovore.

”Ove godine je, prije svega, urađeno dosta na edukaciji ljudi, što ćemo nastaviti i sljedeće godine. Uporedo sa edukacijom i obukom, realizirali smo mnoštvo preventivnih projekata i rada na prevenciji. Koliko god da uradimo u odgovoru, moramo mnogo više biti spremni da radimo na prevenciji. Prevencija je to što sprečava nastanak velikih nesreća, da spriječi, prije svega mogućnost da se pojavljuju veliki ljudski gubici. To radimo i sa drugim partnerskim organizacijama, kako na nivou Federacije tako i na nivou države”, kazao je Solak, dodajući da se mora mnogo više raditi na prevenciji poplava, požara i svih drugih nesreća.

Pripadnici FUCZ sarađuju s različitim institucijama na svim nivoima vlasti, a Solak je napomenuo dobru saradnju s Ministarstvom sigurnosti BiH, Ministarstvom odbrane BiH, Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH…

Govoreći o planovima za narednu godinu, kazao je da će, između ostalog, prioriteti u radu FUCZ u 2019. svakako biti deminiranje.

”Nadati se da ćemo imati više zadataka ‘Land Releasea’. Intenzivno sarađujemo sa kolegama iz BHMAC-a, gdje oni sa svojim osobljem rade na pripremi adekvatnih projekata. Tu smo u finalnom dijelu da sa Evropskom komisijom potpišemo jedan sporazum o realizaciji projekata u oblasti deminiranja. Želimo da to bude pokretač da što prije dođemo do Bosne i Hercegovine bez mina. To nam je cilj. U novoj strategiji to je 2025. godina, poprilično optimistično predstavljena, ali mi ćemo se truditi da maksimalno sve svoje kapacitete stavimo na raspolaganje upravo u toj oblasti”, istaknuo je Solak.

