U narednim danima snijeg u BIH

Sutra će u Posavini veći dio dana biti pretežno oblačno vrijeme, a po kotlinama Bosne s maglom. U ostatku naše zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će u Bosni biti slab, veći dio dana jugozapadni, a u Hercegovini slaba do umjerena bura. Jutarnje temperature bit će od -6 do 0, na planinama do -11, na jugu od 0 do 4, a dnevne od 1 do 7, na jugu od 5 do 10 stepeni.

U četvrtak će biti pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne očekuje se snijeg u Krajini i na zapadu Bosne. U večernim satima ili u noći s četvrtka na petak u Bosni sa snijegom, a u Hercegovini s kišom. Jutarnje temperature od -7 do -1, na planinama do -12, na jugu od -1 do 4, a dnevne od -1 do 4, na jugu od 5 do 9 stepeni.

Kraj radne sedmice također će obilježiti oblačno vrijeme sa snijegom u Bosni i kišom u Hercegovini. Očekivana visina novog snježnog pokrivača od 2 do 10, na sjeverozapadu Bosne od 10 do 15 centimetara. Jutarnje temperature od -6 do 0, na jugu od 1 do 5, a dnevne od -3 do 3, na jugu od 3 do 8.

Prvi dan vikenda će donijeti nove snježne padavine u većem dijelu Bosne i kišu u Hercegovini. Jutarnje temperature od -6 do 0, na jugu od 1 do 5, a dnevne od -4 do 1, na jugu od 2 do 7 stepeni.