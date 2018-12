UPFBiH poziva Vladu FBiH i EPBiH da ispune obećanje i ne povećaju cijenu električne energije za poslovne subjekte

Iz Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine očekuju da Vlada Federacije BiH i Elektroprivreda BiH održe obećanje i nađu rješenje kako ne bi došlo do najavljenog povećanja cijena električne energije za poslovne subjekte u FBiH. Najavljeno povećanje bi prema najavama trebalo iznositi i do 30 posto. U Udruženju poslodavaca FBiH napominju da postoji pravno rješenje kojim bi se ispunili zakonski uvjeti da se ne povećavaju cijene električne energije za poslovne subjekte, te je potrebna iskuljučivo dobra volja da se to rješenje donese i primjeni.

Također podsjećaju da je na sastanku predstavnika Udruženja poslodavaca FBiH sa predstavnicima Vlade Federacije BiH, Ministarstva energetike, rudarstva i industrije FBiH i Elektroprivrede BiH održanom prošle sedmice predloženo rješenje prema kojemu bi cijena električne energije za poslovne subjekte iznosila 47 do 48 eura po MW.

„Smatramo neprihvatljivim svako povećanje cijena električne energije za poslovne subjekte. Naročito ako se ima u vidu da se traže veće cijene električne energije, a da pri tome nije došlo do povećanja cijene ulaznih komponenti za proizvodnju. Poskupljenje cijena električne energije za poslovne subjekte proizvelo bi lančanu reakciju i dovelo do značajnih povećanja cijena svih drugih proizvoda i usluga, kako za privredu, tako i za građane. Sa višim cijenama električne energija privreda u FBiH umjesto rasta i razvoja ući će u fazu stagnacije, a moguće i nazadovanja“, naglašavaju u UPFBiH.

Iz UPFBiH smatraju neprihvatljivim stvaranje velike disproporcije u cijeni električne energije za različite vrste potrošača, jer cijenu takvih odluka konačnici plaćaju svi.

Poslodavci također upozoravaju da Elektroprivreda HZHB i Elektroprivreda RS nisu tražile povećanje cijena električne energije za bilo koju kategoriju potrošača, a posluju u istim uvjetima kao i Elektroprivreda BiH, o čemu bi Regulatorna agencija za energiju FBiH (FERK) trebala povesti računa i u okviru svojih nadležnosti ne dozvoliti povećanje cijena električne energije.

Podsjećajući da je u ovoj godini cijena električne energije već povećana u prosjeku za 28 posto za poslovne subjekte u FBiH, iz Udruženja poslodavaca FBiH još jednom pozivaju nadležne institucije i Elektroprivredu BiH da ispune ranija obećanja, iskoriste pravna sredstva koja im stoje na raspolaganju i ne dozvole novo poskupljenje električne energije za realni sektor. Također za poslodavce koji su potpisali ugovore za narednu godinu očekujemo da dođe do potpisivanja aneksa kojim bi se cijene električne energije vratile na nivo važećih ugovora.TWITTERFACEBOOKGOOGLE +