Vremenska prognoza za naredne dvije sedmice

Meteorolozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda objavili su prognozu vremena za period od 25. decembra 2018. do 7. januara 2019.

Nakon iznadprosječnog toplog vikenda, od utorka slijedi pad temperature zraka. U utorak i srijedu u centralnoj Bosni moguć je slab snijeg, a na sjeveru i sjeveroistoku Bosne kiša ili susnježica.

Od četvrtka pa do kraja sedmice očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. U Bosni moguća je jutarnja magla, koja se može zadržati i veći dio dana.

Jutarnje temperature zraka u Bosni prognoziraju se između -4°C i 0°C, a u Hercegovini od 0 do 5°C. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 0°C i 5°C, a u Hercegovini od 6°C do 10°C.

Početkom sljedeće godine prema dostupnim prognostičkim materijalima prognozira se nestabilno vrijeme sa snijegom u većem dijelu Bosne.

U Hercegovini početkom januara očekuje se nastavak stabilnog i suhog vremena. Jutarnje temperature zraka od -5°C do 0°C na jugu zemlje do 5°C, a najviše dnevne od 2°C do 8°C.