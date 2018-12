Vremenski bilten Federalnog HMZ-a – Po kotlinama Bosne magla, u ostatku zemlje sunčano

Jutros je u centralnim i istočnim područjima Bosne pretežno oblačno i maglovito. U ostatku naše zemlje sunčano.



Temperature zraka u 07 sati (°C): Drvar -9; Livno, Sokolac -8; Ivan Sedlo -7;Sanski Most, Široki Brijeg -6; Bihać, Prijedor -5; Banja Luka, Bugojno, Stolac,Tuzla -4; Jajce -3; Doboj, Sarajevo-Bjelave -2; Mostar, Trebinje -1; Bijeljina,Brčko 1; Gradačac 2; Neum 3;

Danas će u centralnim i istočnim područjima Bosne, veći dio dana, preovladavati pretežno oblačno i maglovito vrijeme. U ostatku naše zemlje sunčano uz malu doumjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni slab, veći dio dana jugozapadni, a u Hercegovini slaba do umjerena bura. Dnevne temperature od 1 do 7, na jugu od 5 do 10 °C.



U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana očekuje se smanjenjeoblačnosti. Dnevne temprature oko 2 °C.