Akcize na struju jedna od predstojećih obaveza na putu ka EU

Bosna i Hercegovina bi uskoro u parlamentarnu proceduru trebalo da uputi amandmane na Zakon o akcizama kojim bi bile uvedene akcize na struju, što je jedna od predstojećih evropskih obaveza na putu ka EU.

Zakon bi se već našao u proceduri, međutim čeka se formiranje novog Vijeća ministara, a, također, radi se o mjeri koja bi mogla izazvati negativne reakcije u javnosti.

Međutim, izvjesno je da stanovništvo neće imati velikog razloga za brigu s obzirom na to da će najvjerovatnije akciza za domaćinstva iznositi nula maraka, a da bi se veći dio tereta prebacio na pravna lica i na privredu, koja bi mogla dobiti akciznu stopu. Međutim, ako poskupi struja za privredu, izvjesno je očekivati da bi moglo doći do lančanog poskupljenja ostalih proizvoda, a što bi se onda moglo odraziti i na životni standard stanovništva.

Pravilnik na osnovu kojeg će biti određene akcize u izradi, ali zbog osjetljivosti teme niko od nadležnih nije želio da komentariše ove navode.

Ratko Kovačević, portparol Uprave za indirektno oporezivanje BiH, kaže za “Nezavisne” da ta ustanova nema saznanja o aktivnostima u vezi s akcizama na struju.

“UIO BiH provodi mjere koje usvoji Upravni odbor UIO, koji čine državni i entitetski ministri finansija, a usvoji državni parlament. Za sva pitanja treba se obratiti UO UIO”, kaže Kovačević.

Nataša Krsman, portpaol UO UIO BiH, nam je rekla da ni ona nema saznanja o eventualnim mjerama u cilju uvođenja akciza na struju.

“Mi nemamo informaciju, do nas u UO UIO nije stigao nikakav prijedlog ili zahtjev na tu temu”, naglasila je Krsmanova.

Iz Evropske komisije poslali su kratku informaciju iz koje proizlazi da se očekuje uvođenje akciza.

“Mi razumijemo da je BiH trenutno u procesu određivanja tarifa za ‘Elektroprenos BiH’ i nezavisne operatore sistema, ali Evropska komisija nije involvirana. To je pitanje u nadležnosti BiH”, odgovorili su oni.

Da će BiH biti u obavezi da uvede akcize na struju, govori evropska direktiva 2003/96/EC, u kojoj je istaknuto da sve zemlje članice moraju imati akcize na struju i da se preporučuje minimalni nivo akciza od jedan evro po megavatu za domaćinstva i pola evra po megavatu za poslovne potrošače. Sve zemlje članice imaju akcizu na struju, s tim da se dio zemalja odlučio da odobri nultu stopu za pojedine kategorije potrošača, primarno kako bi se ohrabrili i stimulisali ekološki standardi i forsiralo uvođenje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora.

U izvještaju o napretku BiH je upozoreno da BiH nije napravila napredak u odnosu na zakonodavstvo o akcizama i carinama i da bi trebalo da dopuni Zakon o akcizama i uskladi ga s evropskom pravnom stečevinom.

Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS kaže da bi uvođenje akciza, uz već najavljeno povećanje cijene struje, imalo veoma loše posljedice na privredu u RS.

“Ovo što se sada dešava s cijenom struje nije u skladu s onim što je sadašnji premijer rekao u svom ekspozeu u Narodnoj skupštini RS prilikom izbora Vlade. Mi moramo biti svjesni da moramo očuvati privredni rast koji smo postigli prošle godine i raditi na tome da radnicima povećamo plate, jer inače ljudi odoše odavde”, kaže on.

Ističe da su poslodavci svoje stavove iznijeli, ali da im nije jasno zašto se sada odstupa od onoga što im je bilo obećano.

“Imate firme, poput one za preradu pamuka u Kozarskoj Dubici, koje imaju milionske račune za struju, a koje su došle u RS jer im je bilo obećano da cijena struje neće biti dirana. Oni sada ozbiljno razmišljaju da odu i da otpuste radnike. Treba dobro razmisliti da li nam je to cilj”, kaže on.

Umjesto da se povećavaju cijene struje, on kaže da bi bilo bolje razmotriti efikasnost elektroenergetskog sistema i broj zaposlenih i da se tu nađu uštede.

