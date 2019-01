Do subote snijeg u BiH, temperature do -10 stepeni

U BiH se u četvrtak, 3. januara, očekuje oblačno vrijeme sa snijegom, a očekivana visina novog sniježnog pokrivača je od dva do 10, u planinskim djelovima do 15 centimetara.

U Hercegovini se očekuje malo do umjereno oblačno i sunčano, a oblačno sa slabim snijegom na sjeveru Hercegovine.

Vjetar umjerene jačine, s jakim udarima, sjevernog i sjeverozapadnog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha većinom će biti između -9 i -3, na jugu zemlje do jedan stepen, a najviša dnevna temperatura uglavnom između -6 i -1, na jugu zemlje od dva do četiri stepena.

Objavljena prognoza za tri naredna dana

PETAK – u Bosni oblačno sa slabim snijegom. Očekivana visina novog sniježnog pokrivača je od 2 do 10, u planinskim djelovima do 15 centimetara. U Hercegovini većinom malo do umjereno oblačno. Jutarnja temperatura većinom između -10 i -4, na jugu zemlje do -1, a najviša dnevna temperatura između -6 i 0, na jugu zemlje od 2 do 4 stepena.

SUBOTA – u Bosni oblačno sa slabim snijegom. Na sjeveru zemlje sredinom dana može padati i kiša. U Hercegovini djelomično vedro. Jutarnja temperatura zraka većinom između -11 i -5, na jugu zemlje do -2, a najviša dnevna temperatura između -5 i 1, na jugu zemlje do 5 stepena.

NEDJELJA – u Bosni oblačno sa mjestimično slabim snijegom. U Hercegovini umjereno oblačno i bez padavina. Jutarnja temperatura većinom između -5 i 2, na jugu zemlje do 4, a najviša dnevna temperatura uglavnom između -3 i 3, na jugu zemlje od 4 do 7 stepena, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorloškog zavoda.

Na području Banjaluke, Foče, Mostara, Sarajeva, Tuzle, Bihaća i Prijedora očekuje se temperatura vazduha ispod nula stepeni Celzijusovih zbog čega je za ova područja na snazi žuti meteoalarm, a na području Mostara prognozirani su i udari vjetra sjevernog smjera brzine između 40 i 60 kilometara na čas.