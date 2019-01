Industrijska struja će biti skuplja za 5% umjesto najavljenih 30%

RIJEKA 04.01.2012. RIJEKA ILUSTRACIJA ELEKTRIČNO BROJILO,STRUJA,POTROŠNJA,ENERGIJA FOTO MARKO GRACIN

Do poskupljanje tzv. industrijske struje na području koje pokriva Elektroprivreda BiH trebalo je doći već sredinom januara od kada je struja trebala biti skuplja i za 30%. Na ovu vijest oštro su reagovali iz Udruženja poslodavaca FBiH upozoravajući da bi poskupljenje cijena električne energije za poslovne subjekte proizvelo lančanu reakciju i dovelo do značajnih povećanja cijena svih drugih proizvoda i usluga, kako za privredu, tako i za građane.

„Sasvim je sigurno da bi ono najavljeno poskupljenje električne energije do 25% prouzrokovalo enorman rast troškova u kompanijama, a to bi s druge strane značilo da bi usluge i proizvodi tih kompanija na tržištu morali poskupjeti i to bi sasvim sigurno imalo negativne konotacije“ – kazao je Ramiz Karić, predsjednik Grupacije poslodavaca Tuzlanskog kantona.

Udruženje poslodavaca FBiH pozvalo je Federalnu vladu i Elektroprivredu BiH na dijalog ističući da postoji pravno rješenje kojim bi se ispunili zakonski uvjeti da se ne povećavaju cijene električne energije za poslovne subjekte, te je potrebna iskuljučivo dobra volja da se to rješenje donese i primjeni. Nakon niza sastanaka sa poslodavcima, Elektroprivreda BiH pripremila je model ublažavanja naglog povećanja cijene električne energije za tržišne kupce, na osnovu analiza tržišta, potrošnje i plana poslovanja, a kako bi se zaštitila bosanskohercegovačka privreda i njena konkurentnost te izbjeglo povećanje cijene proizvoda i usluga bh. kompanija.

„Povećanje cijena električne energije – na tome ne insistira Elektroprivreda. Na berzi cijena električne energije došlo je do povećanja cijena električne energije za preko 27% i sad zajedno sa Vladom Federacije pokušavamo i čini nam se da smo uspjeli da to ograničimo na do pet posto“ . istakao je Bajazit Jašarević, direktor Elektroprivrede BiH.

Za razliku od prvobitno najavljenog poskupljenja električne energije koje bi izazvalo lančano poskupljenje svih namirnica, poskupljenje struje od pet posto neće imati taj efekat, tvrdi predsjednik Skupštine poslodavaca TK Mensur Alić.

„Trebamo prihvatiti, jer to nije veliko poskupljenje zbog toga što dešavanja na tržištu električne energije u čitavoj Evropi i svijetu su sasvim drugačija i mi smatramo da je to poskupljenje normalno. A da li će ono utjecati na poslodavce, mislim da neće, sigurno neće, jer mi ćemo nastojati da taj procenat ublažimo nekim drugim stvarima, a da ne dođe do poskupjenja namirnica i ostalog“ – rekao je Mensur Alić, predsjednik Skupštine poslodavaca TK.

Iz Udruženja poslodavaca FBiH istakli su i da korekcija cijena nije došla u pravo vrijeme jer je veliki broj kompanija već potpisao ugovore o poslovanju, a mnoge od njih posluju i sa partnerima u inostranstvu kojima su ponudili cijene formirane na osnovu starih cijena elektične energije, te da bi ubudući ovakve poteze i mjere trebalo najaviti puno ranije.

