Kazne zbog prodaje, korištenja pirotehničkih sredstava od 100 KM do 1.500 KM

Kupovina nelegalnih pirotehničkih sredstava dovodi u opasnost živote, stoga su propisane kazne za one koji ih prodaju i kupuju. Pirotehnička sredstva mogu izazvati vrlo ozbiljne povrede, a koje se mogu zadobiti prilikom korištenja petardi, vatrometa i drugih pirotehničkih proizvoda. Kazne za one koji prodaju i kupuju pirotehnička sredstva bez odobrenja nadležnog organa kreću se od 100 do 1000 KM, a kazne za osobe koje pucaju iz vatrenog oružja ili organizuju vatromet bez odobrenja nadležnih kreću se od 150KM do 1500KM.

‘‘I ovu priliku bi također iskoristili da upozorimo roditelje da povedu računa o svojoj djeci koja koriste pirotehnička sredstva i ukoliko žele napraviti vatromet, ili koriste pirotehnička sredstva sa svojom djeca da ih kupe kod ovlaštenih trgovaca, obzirom da pirotehnika koja se kupuje na ulici nije prošla određene provjere i može se desiti da prilikom prvog paljenja dođe do određene eksplozije, a samim tim i povređivanja naših građana,” rekao je dr. Izudin Šarić, portparol MUP-a TK

Bez obzira na mogućnost zadobijanja povreda prilikom korištenja pirotehničkih sredstava, njihova prodaja je pred novogodišnje praznike u punom jeku. Petarde, vatrometi i ostali proizvodi lako su dostupni svima i to po vrlo niskim cijenama. Cijene petardi kreću se od jedne KM, a vatrometi mogu koštati i do 100KM. Kada govorimo o pirotehničkim sredstvima treba naglasiti da to nisu sredstva za zabavu, već sredstva koja mogu izazvati invaliditet. Nepravilnom upotrebom pirotehničkih sredstava mogu nastati različite po život opasne povrede.

”Uglavnom povrede koje se javljaju su povrede ekstremiteta, najčešće je to šaka, često dolazi do amputacije jednog ili više prstiju, a nekad i cijele šake. Tako da oko 70% povreda su povrede ekstremiteta, a 30% su povrede lica, usne duplje, očiju..” – objasnila je mr.med.sci. Amna Srabović Okanović, specijalista urgentne medicine

Stručnjaci naglašavaju da je korištenje bilo kakvih pirotehničkih sredstava opasno, stoga apeluju na građane da ih koriste što manje.

DK