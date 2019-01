Klupko malverzacija u obrazovnom procesu u TK počelo se odmotavati

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona trenutno vodi dva procesa protiv profesora koji su u ovom kantonu kroz redovan i vanredan obrazovni proces omogućavali dobijanje prolaznih ocjena, odnosno stjecanje diploma o završenoj srednjoj školi, bez da su polaznici morali pokazati znanje.Profesori koji su se bavili malverzacijama lišeni su slobode, a sada je na inspekcijama da izvrše detaljan nadzor nad radom javnih ustanova i privatnih škola koje se bave obrazovanjem odraslih. Kako Klix.ba saznaje, sve lažno stečene diplome u ovom kantonu će biti poništene.

Glasnogovornik Tužilaštva Tuzlanskog kantona Admir Arnautović za Klix.ba je potvdio da su u ovoj pravosudnoj instituciji otvoreni predmeti protiv dva profesora iz Tuzle i Kalesije, koji su osumnjičeni za uzimanje dara ili drugih oblika koristi u zamjenu za upisivanje pozitivnih ocjena u redovnom školskom procesu, odnosno izdavanje diploma bez da kandidat u vanrednom procesu polaže ispit pred komisijom.

Prolazna ocjena do 200 KM

Klupko o malverzacijama u obrazovnom procesu u ovom kantonu počelo se odmotavati prošle godine. U maju 2018. na području Kalesije pripadnici Federalne uprave policije (FUP) su uhapsili 60-godišnjeg Seida Kuralića, profesora mašinske grupe predmeta u tamošnjoj Mješovitoj srednjoj školi, zbog sumnje da je uzimao mito za davanje pozitivnih ocjena učenicima.

On je osumnjičen da je u dužem vremenskom periodu u nekoliko navrata od roditelja učenika kojima je predavao, ili posrednika, tražio i uzimao iznos od 100 do 200 konvertibilnih maraka u zamjenu za prolaznu ocjenu. Riječ je o učenicima koji su za njegove predmete imali izglednu zaključnu negativnu ocjenu na kraju školske godine, a on je pogodovao i davao pozitivnu zaključnu ocjenu u zamjenu za novac.

Kuralić se već našao na optuženičkoj klupi, a Arnautović nam je kazao da je u ovom predmetu u toku sudski proces pred nadležnim sudom.

Početkom ove godine Tuzlanski kanton potresla je još jedna afera, a otkriveno je da su u Mješovitoj srednjoj rudarskoj školi u Tuzli vanrednim polaznicima izdavane diplome rudarskog ili geološkog tehničara bez polaganja ispita. Oni su za to plaćali do 1.000 konvertibilnih maraka.

Za malverzacije je osumnjičen profesor u ovoj školi Zahid Salčinović koji je prije nekoliko dana uhapšen na svom radnom mjestu.

Diploma do 1.000 KM

Arnautović je kazao da je Salčinović osumnjičen da je kao profesor i član komisije za obrazovanje odraslih u ovoj školi, u periodu od juna 2017. do juna 2018. godine, od deset vanrednih polaznika tražio i uzimao novčane iznose koji su se kretali u pojedinačnim slučajevima od 150 KM do 1.000 KM, kako bi, koristeći svoju funkciju, pogodovao da oni bez polaganja ispita pred stručnim komisijama steknu diplome rudarskog ili geološkog tehničara. Na taj način je sebi pribavio korist u iznosu od skoro 3.900 KM.

Salčinoviću je određen jednomjesečni pritvor, a osumnjičen je i da je od četiri vanredna polaznika tražio novac koji mu oni nisu htjeli dati.

S druge strane, Vlada Tuzlanskog kantona zadužila je Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da putem Inspektorata za obrazovanje, nauku, kulturu i sport izvrši nadzor nad radom ustanova koje realizuju formalne programe obrazovanja odraslih i na osnovu toga izdaju diplome.

Inače, obrazovanje odraslih na području TK se vrši u 25 javnih i četiri privatne ustanove. Sve one će u narednih 45 dana biti kontrolisane, a kako je za Klix.ba potvrđeno iz resornog ministarstva, sve diplome za koje se utvrdi da su stečene neregularnim putem će biti poništene, odnosno bit će proglašene nevažećim. (KLIX)

MC