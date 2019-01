Modne agencije Fashion company Srebrenik u Domu kulture priredila “Noć glamura”

U organizaciji Modne agecnije Fashion company Srebrenik, u prostorijama srebreničkog Doma kutlure održana je “Noć glamura”, u sklopu koje je publika imalo priliku uživati u modnoj reviji i raznovrsnom muzičko-scenskom programu. Na modnoj reviji nastupile su učesnice predstojećeg finalnog izbora ljepote “Miss new face BiH” iz Bihaća, Mostara, Doboja, Dervente, Jajca, Brčkog i drugih bh. gradova.

One su pred više stotina posjetilaca predstavile svečane duge i kratke haljine poznatih bh. dizajnera te raznovrsnu sportsku odjeću. –“Ovo je, u stvari, bila svojevrsna generalna proba za predstojeći izbor ljepote “Miss new face BiH” koji već sedam godina organizira naša agencija. Ove godine ćemo ovo tradicionalno takmičenje podići na još viši nivo, tako što ćemo, nakon izbora ljepote “Miss new face BiH”, organizirati i međunarodno takmičenje na kojem će učešće uzeti najljepše djevojke iz država našeg regiona”, ističe Fikret Mujkić, direktor Modne agencije Fashion company Srebrenik. Program manifestacije “Noć glamura” upotpunili su i orijentalna plesačica Jasmina Plojović iz Beograda i brojni muzički gosti iznenađenja.

M.O.