Na današnji dan predstavljena Konvertibilna marka

Na današnji dan 1998. godine predstavnici OHR i CB predstavili su javnosti novu bh. novčanicu – Konvertibilnu marku.

Tadašnji visoki predstavnik u BiH Karlos Vestendorp (Carlos Westendorp), njegov zamjenik Žak Klajn (Jacques Klein) i guverner Centralne banke (CB) BiH Piter Nikol (Peter Nicholl) predstavili su 21. januara 1998. godine varijante dizajna novčanica oba bh. entiteta, koje su, prema riječima guvernera Nikola, vrlo brzo trebale biti u opticaju na teritoriji cijele zemlje. To se i desilo i to u junu 1998. godine kada je u upotrebu puštena Konvertibilna marka – zajednička novčanica koja je u početku bila svojevrsni “kupon” s apoenskom vrijednosti u prelaznom periodu do usvajanja Odluke o dizajnu jedinstvene bh. novčanice.

Konvertibilna marka (KM) danas je itekako stabilna nacionalna valuta koja osim skraćenice KM, često ima obilježja i BAM u međunarodnom transferu novca. Konvertibilna marka uvedena je i važi na cjelokupnom području Bosne i Hercegovine zamijenivši tako prethodni bosanskohercegovački dinar (BAD) po tečaju 1 KM = 100 BAD.

Stoti dio konvertibilne marke je konvertibilni fening. Konvertibilna marka je odlukom Centralne banke Bosne i Hercegovine vezana za euro i svaka izdana novčanica ima pokriće u eurima. Fiksni kurs je 1 KM = 0,51129 € odnosno 1€ = 1,95583 KM.

Novčanice od 50 feninga, 1, 5, 10, 20, 50 i 100 konvertibilnih maraka štampane su u francuskoj štampariji Francois-Charles Oberthur, Fiduicare u Parizu, a novčanica od 200 KM u austrijskoj štampariji Oesterreichische Banknoten und Sicherheitsdruck GmbH (OeBS) u Beču. Sve novčanice su proizvedene u dvije varijante, osim 200 KM koja je ista za oba entiteta. (RtV SLON)

MC