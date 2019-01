Nastavljena kampanja Centra za kulturu i informisanje Srebrenik „Uvedimo svako dijete u biblioteku“

S početkom nove školske godine nastavljena je kampanja JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik pod nazivom „Uvedimo svako dijete u biblioteku“. Kampanja je usmjerena na to da se uz podršku privrednih kolektiva omogući što većem broju učenika osnovnih i srednjih škola učlanjenje u Gradsku biblioteku Srebrenik. Zahvaljujući društveno odgovornoj kompaniji „Herceg“ Srebrenik, koji je srebreni sponzor ove kampanje, danas su podijeljene besplatne godišnje članske karte Gradske biblioteke Srebrenik za odjeljenje elektrotehničara Mješovite srednje škole Srebrenik. Do sada su svojim novčanim prilozima ovu kampanju podržale i društveno odgovorne srebreničke kompanije Magistrala, Elvik, Printas, Hanerix, Cobra Cotex, Dedić, Denix, Euromimf, Hilana, Eurolifting i Triglav osiguranje, te Inteks iz Maribora, kao i Nermin Tursić. Zahvaljujući donacijama ovih firmi i pojedinaca, do sada je u Gradsku biblioteku Srebrenik besplatno učlanjeno preko 400 učenika srebreničkih osnovnih i srednjih škola. Akcija se nastavlja, a narednih dana upriličit će se svečana uručenja besplatnih članskih kartica Gradske bibiloteke i učenicima ostalih škola na području srebreničke općine.

M.O.