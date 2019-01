Nove padavine i minusi i u narednim danima

Slab snijeg i niske temperature zraka očekuju nas i u narednih nekoliko dana u Bosni i Hercegovini, najavljuju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U utorak jutro u Bosni umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini pretežno vedro. Tokom dana porast naoblake. U večernjim satima snijeg se očekuje u većini područja. U Posavini uglavnom bez padavina, a na krajnjem sjeverozapadu Bosne je moguća i kiša. Jutarnje temperature od -12 do -6, u Posavini i Krajini do -3, na jugu od -3 do 1, a dnevne od -1 do 6, na jugu od 1 do 5 °C.

U srijedu pretežno oblačno vrijeme. U sjevernim područjima Bosne i na jugu Hercegovine se očekuje kiša, a u ostatku zemlje susnježica i snijeg. Tokom dana padavine postepeno slaba i prestaju. Jutarnje temperature od -4 do 2, na jugu od 0 do 4, a dnevne od -1 do 5, na jugu od 1 do 6 °C.

U četvrtak u Hercegovini i na jugozapadu Bosne pretežno sunčano, a u ostatku naše zemlje pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne se očekuje snijeg. Jutarnje temperature od -6 do -1, na jugu od -1 do 4, a dnevne od -3 do 1, na jugu od 1 do 6 °C.

