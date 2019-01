Objavljeni kandidati za 91. dodjelu Oscara: “Roma” vodi s 10 nominacija

Američka akademija filmske umjetnosti objavila je danas u Los Angelesu nominacije za 91. dodjelu najpoznatije holivudske filmske nagrade Oscar koja će se održati 24. februara.

U kategoriji za najbolji film borit će se osam filmskih asova: “Black Panther”, “BlackkKlansman”, “Bohemian Rhapsody”, “The Favourite”, “Green Book”, “Roma”, “A Star is Born” i “Vice”.

Najviše nominacija dobio je film “Roma”, meksičkog redatelja Alfonsa Cuarona, a riječ je o ukupno 10 nominacija.

Prema ocjenama kritičara, među favoritima za najbolji film su “A Star Is Born” i “Black Panther”, no ipak se naglašava kako će ovogodišnja ceremonija dodjele Oscara biti do kraja nepredvidiva.

Ono što se očekuje svakako da će biti napeto u utrci za Oscara za najbolji glumicu, a tu su Yalitza Aparicio (Roma), Glenn Close (The Wife), Lady Gaga (A Star Is Born)y , Olivia Colman (The Favourite), te Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me).

Za najbolju mušku ulogu nominovani su: Christian Bale (Vice), Bradley Cooper (A Star Is Born), Willem Dafoe (At Eternity’s Gate), Rami Malek (Bohemian Rhapsody) te Viggo Mortensen (Green Book).

U kategoriji najbolje sporedne glumice takmičit će se Amy Adams (Vice), Marina de Tavira (Roma), Regina King (If Beale Street Could Talk), Emma Stone (The Favourite) i Rachel Weisz (The Favourite).

Kada je riječ o najboljoj muškoj sporednoj ulozi tu su Mahershala Ali (Green Book), Adam Driver(BlackKKlansman), Sam Elliott (A Star Is Born), Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me) i Sam Rockwell (Vice).

Za najboljeg redatelja nominovani su Spike Lee (BlackkKlansman), Pawel Pawlikowski (Cold War), Yorgos Lanthimos (The Favourite), Alfonso Cuarón (Roma) i Adam McKay (Vice).

U kategoriji za najbolji film na stranom jeziku (izvan engleskog govornog područja) nominovani su filmovi Capernaum (Liban), “Cold War” (Poljska), “Never Look Away” (Njemačka), “Roma” (Meksiko) i “Shoplifters” (Japan).

