Predugo sjedenje može uzrokovati preranu smrt kod ljudi

Istraživači sa američkog Univerziteta Columbia dokazali su da previše sjedenja može uzrokovati preranu smrt kod ljudi.

Rezultati istraživanja su pokazali da sjedenje duže od 30 minuta na jednom mjestu može izazvati različita i vrlo ozbiljna oboljenja.



Prema tome, tim američkih istraživača tvrdi da bilo kakav oblik fizičke aktivnosti ljudima može pomoći da žive duže i zdravije.



Predugo sjedenje na jednom mjestu čak nazivaju “bolest sjedenja“, te zbog toga savjetuju ljudima da se što više kreću, posebno u uvjetima gdje uposlenici predugo moraju sjediti.



U studiji, objavljenoj u poznatom naučnom časopisu “American Journal of Epidemiology“, učestvovalo je skoro 8.000 odraslih osoba starijih od 45 godina.



Istraživači su od 2009. do 2013. godine pratili njihov stil života kao i obim fizičke aktivnosti.



Na kraju su došli do podatka da čak i fizička aktivnost niskog intenziteta može smanjiti rizik prerane smrti za 17 posto, dok povećanje intenziteta fizičke aktivnosti može udvostručiti koristi po zdravlje.



“Naši rezultati naglašavaju važnu poruku u vezi s javnim zdravljem, a to je da fizička aktivnost bilo kojeg intenziteta ima brojne koristi po ljudsko zdravlje“, rekao je Kit Diaz, profesor sa Univerziteta Columbia i vođa tima koji je radio na istraživanju.



Dodao je kako je istraživanje koje su proveli dodatno potvrdilo dosadašnje studije koje govore o brojnih koristima fizičke aktivnosti za ljudsko zdravlje.

DK