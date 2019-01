Pretežno oblačno vrijeme u BIH

Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme.

Temperature zraka u 07 sati: Sokolac -8 stupnjeva, Bjelašnica -6, Bihać, Bugojno, Ivan Sedlo, Livno, Prijedor i Sanski Most -4, Sarajevo -3, Široki Brijeg i Srebrenica -2, Banja Luka -1, Doboj, Gradačac i Trebinje 0, Bijeljina, Tuzla i Zvornik 1, Brčko 2, Mostar 3, Neum 4 stupnja. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 943 milibara, za 1 milibar je viši od normalnog i sporo opada.

Danas u jutarnjim satima novo naoblačenje sa sjevera koje će do sredine dana stići do juga zemlje. U nizinama će padati kiša. Snijeg ili susnježica se očekuju iznad 500 metara nadmorske visine. Tokom noći na četvrtak u Bosni će padati slab snijeg. Slab snijeg i na sjeveru Hercegovine. U većem dijelu Hercegovine uglavnom kiša. Vjetar umjerene jačine, sa jakim udarima, sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 0 i 5, na jugu zemlje od 7 do 10 stupnjeva.

