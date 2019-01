Više od 19 hiljada lažno markiranih džempera oduzeto u Tuzli

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje su oduzeli veliku količinu robe zbog povrede prava intelektualnog vlasništva i povrede žiga.

Prilikom uvoza, izvoza ili tranzita robe, u skladu sa važećim propisima, štite se prava intelektualne svojine, i to: žig, autorsko i srodna prava, indistrijski dizajn, patent i porijeklo ili geografska oznaka.

U Carinskoj ispostavi Tuzla je zbog povrede inelektualne svojine i povrede žiga oduzeto 19.661 komada džempera označenih žigom C& Oduzeto je i 540 ženskih torbi zbog sumnje da je došlo do povrede intelektualnog vlasništva. Radilo se o 307 torbi marke Louis Vitton, 160 torbi marke Michael Kors i 73 torbi marke Guess.. Pored navedene robe, u Carinskoj ispostavi Tuzla oduzeto je 960 komada čarapa označenih žigom Hello Kitty.

U Carinskoj ispostavi Gradiška oduzeta je veća količina krivotvorene robe zbog povrede žiga raznih brendova i robnih marki. Radilo se o 234 komada džempera, 3.184 komada majica, šorceva i dresova, 405 komada ručnih satova, 720 pari patika, 593 komada košulja, 1.112 komada torbi, 118 komada šalova i 82 komada jakni.

Tržišna vrijednost navedene robe se procjenjuje na nekoliko stotina hiljada KM.

Jedan dio robe, za koji su se stekli zakonski uslovi, je uništen, dok je drugi dio robe privremeno zadržan pod carinskim nadzorom, te se vodi propisani postupak preduzimanja carinskih mjera zaštite intelektualne svojine u skladu s odredbama Zakona o žigu i Odluke o provođenju carinskih mjera za zaštitu prava nosioca žiga. (RTV SLON)

MC