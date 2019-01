Zbog niskih temperatura za područje Tuzle izdat narandžasti meteoalarm

Zbog niskih temperatura za područje Tuzle izdat je narandžasti meteoalarm, dok je za sutra izdat žuti.

Narandžasto upozorenje znači da je vrijeme opasno. Neuobičajene vremenske prilike su prognozirane. Šteta i ljudske žrtve su moguće. Budite oprezni i redovno se informišite o očekivanim meteorološkim uvjetima. Budite svjesni rizika koji je neizbježan. Slijedite uputstva data od strane vaših državna tijela – poručuju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.



Vremenska prognoza za naredne dane:

U nedjelju 06.01.2019., u Bosni pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini prije podne umjereno do pretežno oblačno, a poslije podne pretežno sunčano vrijeme. U većem dijelu Bosne se očekuje slab snijeg. U večernjim satima u Posavini je moguća slaba kiša. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini umjerena bura. Prije podne povremeno jaki udari vjetra na sjeverozapadu Bosne. Jutarnje temperature od -6 do 0, na jugu od -2 do 2, a dnevne od -3 do 3, na jugu od 4 do 8 °C.

U ponedjeljak 07.01.2019., u Hercegovini i na jugozapadu Bosne pretežno vedro, a u ostatku naše zemlje pretežno oblačno vrijeme. Povremeno i ponegdje u Bosni je moguć slab snijeg. Jutarnje temperature od -10 do -4, na planinama do -15, na jugu od -3 do 2, a dnevne od -5 do 0, na jugu od 0 do 4 °C.

U utorak 08.01.2019., jutro u većem dijelu zemlje pretežno sunčano sa maglom po kotlinama i uz riječne tokove. Tokom dana porast naoblake sa sjeverozapada. U večernjim satima snijeg se očekuje u većini područja. Jutarnje temperature od -12 do -5, na planinama do -16, na jugu od -3 do 1, a dnevne od -3 do 3, na jugu od 2 do 7 °C.

U srijedu 09.01.2019., oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne sa snijegom ili susnježicom, a u Hercegovni sa susnježicom i kišom. U većem dijelu Posavine i Krajine uglavnom bez padavina. Jutarnje temperature od -5 do 1, na jugu od 0 do 4, a dnevne od -1 do 5, na jugu od 3 do 8 °C.

DK