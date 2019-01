Zimska rehabilitacija za djecu izliječenu od raka sa područja Tuzlanskog kantona

Udruženje porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih bolesti sa područja Tuzlanskog kantona “PIPOL“, od 18. do 20. janura 2019.godine organizovalo je, četvrtu po redu, zimsku rehabilitaciju za djecu izliječenu od raka sa područja Tuzlanskog kantona.

Zimska rehabilitacija organizovala se u sklopu projekta „Neka nas ljubav spaja a bolest ne razdvaja“ pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva zdravstva.

U ovom projektu uzelo je učešće 70 korisnika, a aktivnosti su se realizovale u sportsko-rekreativnom centru S.R.C.A. Olovo.

Djeca i mladi izliječeni od malignih oboljenja, u pratnji članova porodice, tokom trodnevnog boravka uživali su u svježem planinskom zraku i ekološki čistoj sredni koja je neprocjenjiva za njihovo zdravlje, posebo za djecu i mlade koji su nedavnom završili sa intenzivnim bolničkim liječenjem.

Pored slobodnih aktivnosti, za učesnike projekta upriličene su i brojne organizovane aktivosti: terapijsko jahanje konja, sankanje, skijanje, grupne šetnje, kupanje u savremeno opremljenom SPA centru, obilazak ZOO vrta sa domaćim životinjama, a posebnu radost i oduševljenje izazvale su zabavne i okupacione radionice, kao i društvena igra „Ne ljuti se čovječe“ koju su „oživjeli“.



„Projekat „Neka nas ljubav spaja a bolest ne razdavaja“ imao je za cilj da oporavi ona skrivena mjesta u ljudskom tijelu do kojih niti jedna terapija, pa ni hemo terapija ne može doprijeti, a to su dječja duša i dječji duh.

Posebno smo ponosni na činjenicu što su učešće u ovom projektu uzela i djeca koja su cjelokupno bolničko liječenje završila na Odjeljenju za hematologiju i onkologiju na Klinici za dječije bolesti UKC-a Tuzla, koje je obnovljeno na inicijativu Udruženja „PIPOL“ uz pomoć i podršku Grada Tuzla“, grupacije „ACIBADEM“ iz Turske i brojnih društveno odgovornih kompanija, institucija i jedinica lokalne samouprave sa područja FBiH.

Danas, pune dvije godine nakon svačanog otvorenja Odjeljenja, zahvaljujući prije svega naporima ljekara i osoblja sa pomenutog Odjeljenja, pa onda i svima ostalima koji su na bilo koji način doprinijeli tome, imamo djecu i mlade koji svakim danom ispisuju nove pobjede kako na putu ka konačnom ozdravjenju, tako i u svim drugim životnim segmentima, i najbolji su primjer i ohrabrenje za sve one koji trenutno vode borbu sa zlikovcem zvanim rak. Oni su stvarni super junaci!“

