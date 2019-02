Hasiba Salihbašić iz Srebrenika očekuje pomoć dobrih ljudi – Za implantaciju CRT-D uređaja potrebno 23.000 KM

Hasibi Salihbašić iz Salihbašića kod Srebrenika potrebna je pomoć dobrih ljudi. Ova 58-godišnja nezaposlena žena od 2016. godine se liječi zbog dilatativne srčane slabosti, a prema preporuci invanzivnog kardiologa iz Klinike za interne bolesti UKC-a Tuzla neophodna je implantacija CRT-D uređaja. –“U posljednje vrijeme moje srce radi sa svega 25 do 30 posto kapaciteta, a jedino rješenje za spas mog života predstavlja ugradnjna posebnog uređaja koji bi stimulisao rad srca. No, za kupovinu tog uređaja potrebno je izdvojiti čak 23.000 maraka, a s obzirom da preživljavam od 115 maraka socijalne pomoći, nisam u stanju osigurati toliki iznos sredstava. U ovako teškoj materijalnoj situaciji nemam drugog izbora nego da uputim apel dobrim ljudima da mi svojim donacijama pruže šansu za ozdravljenje”, ističe Hasiba. Njen nevjenčani suprug Nuraga Mehinović, koji je, također, nezaposlen već skoro dva mjeseca ide od vrata do vrata i prikuplja dobrovoljne priloge od dobrih ljudi za kupovinu prijeko potrebnog CRT-D uređaja. Svi koji se žele uključiti u ovu humanitarnu akciju svoje dobrovoljne priloge mogu uplatiti na žiroračun otvoren kod Vakufske banke u Srebreniku broj:1604027200109132. Potencijalni donator Hasibinog supruga Nuragu Mehinovića mogu kontaktirati na telefon: 062-244-831.

M.O.