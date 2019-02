Meteorolozi u BiH u narednim danima najavljuju rast temperatura do 18 stepeni

Prema najavama meteorologa, u većem dijelu BiH narednih dana nas očekuje blagi porast temperatura i više sunčanih intervala.U većem dijelu BiH danas preovladava sunčano vrijeme, a temperature se kreću od 12 do 14 stepeni. Prema najavama meteorologa, slično vrijeme očekuje nas i narednih dana. U centralnoj i istočnoj Bosni na planinama može pasti i malo snijega, a više sunčanih intervala očekuje se u Hercegovini.

Sutra će u BiH preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Jutarnje temperature kretat će se od minus 3 do 3, na jugu od 2 do 8, a dnevne od 12 do 18, ponegdje na sjeveru i sjeverozapadu Bosne do 20 stepeni celzija.

U petak će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Krajem dana kiša se očekuje u Krajini, a tokom noći u većem dijelu Bosne. Jutarnje temperature kretat će se od 1 do 7, na jugu od 4 do 8, a dnevne od 11 do 18 stepeni.

Prvog dana vikenda prognozira se povećanje oblačnosti uz malo kiše u Bosni. U nedjelju stabilno i umjereno sučnano.

Jutarnje temperature zraka tokom prvog dijela sedmice u Bosni će biti između minus 4 i 1 stepen celzija, a u Hercegovini uglavnom od 0 do 5 stepeni. U drugom dijelu sedmice jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 4 i 8 stepeni, a u Hercegovini do 10 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni će biti između 7 i 12, a u Hercegovini do 16 stepeni celzija.

“Prema raspoloživim prognostičkim materijalima, u periodu od 4. do 11. marta prognozira se relativno stabilno vrijeme sa sunčanim intervalima na području Hercegovine. Više oblačnosti očekuje se u centralnim i istočnim područjima Bosne. U srijedu, 6. marta, u Bosni je moguća kiša, a u subotu, 9. marta, moguć je snijeg. Jutarnje temperature zraka kretat će se od 0 do 6 stepeni, na jugu zemlje do 10, najviše dnevne od 9 do 15 stepeni, na jugu zemlje do 17 stepeni celzija”, rekao je Dženan Zulum, meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda. (KLIX)

MC