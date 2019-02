MUP TK – Policajci uhapsili kradljivca

Policijski službenici Uprave policije MUP TK-a i PU Lukavac su radeći na rasvjetljavanju i otkrivanju izvršioca krivičnog djela „Krađa“, počinjenog od 16.11.2018. do 31.01.2019. godine u Lukavcu, došli do saznanja o mogućem počiniocu, a radi se o S.O, rođena 1981.godine, nastanjena na području općine Lukavac.

Nad navedenom osobom je u službenim prostorijama izvršena kriminalistička obrada, zbog postojanja osnova sumnje da je s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi počinila krivično djelo Krađa iz člana 286. stav 1. Krivičnog zakona FBiH nad šest lica, u kojima su predmet otuđenja bili novčanici u kojem su se nalazili lični dokumenti i novac. Nakon dokumentovanja navedenog krivičnog djela, protiv S.O. će biti podnesen Izvještaj nadležnom Tužilaštvu TK-a.

M.O.