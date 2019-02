Predložen pritvor za Edina Mulića (43) iz Tuzle

Postupajući tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona je Općinskom sudu Tuzla stavio prijedlog za određivanje mjere jednomjesečnog pritvora za Edina Mulića (43) iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je kao direktor Omladinske zadruge „Infomreža“ Tuzla počinio krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela u sticaju sa krivičnim djelima porezna utaja i pranje novca. Istraga je otvorena i protiv pravnog lica Infomreža zbog krivičnog djela porezna utaja.



Mulić je osumnjičen da je udružio grupu ljudi kako bi počinio krivično djelo porezna utaja, a koji su imali zadatak da animiraju studente sa fakulteta u Tuzli da za novčanu nagradu od 50 do 100 KM pristanu da se na njihove račune uplate određeni iznosi novca, za navodne poslove koje oni nisu obavljali za zadrugu, te je novac uplaćivan na račune studenata a koji su najveći dio vraćali njemu.



U periodu od 2015. do 2018. godine osumnjičeni je izbjegao plaćanje poreza na dohodak i odgovarajućih doprinosa, tako što je angažovao veći broj studenata koji nisu obavljali poslove koje je zadruga ugovorila sa više firmi iz Sarajeva, Travnika i Tuzle, krivotvoreći i radne listove da bi se stvorio privid da su obavili ove poslove, nakon čega su studenti najveći dio novca koji je uplaćen na njihove račune vratili osumnjičenom. Ukupan do sada utvrđeni iznos novca koji ima karakter dohotka je oko 250.000 KM, na koji nisu plaćeni pripadajući porez i doprinosi u iznosu od najmanje 190.000 KM.



Novac koji potiče od krivičnog djela osumnjičeni je, u cilju legalizacije, stavio u redovne novčane tokove kroz ulaganja u nekretnine ili pokretnosti.



Podsjećamo, po nalogu Tužilaštva i po naredbi Općinskog suda Tuzla, pripadnici Sektora kriminalističke policije MUP-a TK su izvršili pretrese prostorija Omladinske zadruge Infomreža Tuzla, tri stambena objekta i automobila direktora ove zadruge, koji je nakon toga lišen slobode. Tužilaštvo i MUP TK u radu na ovom predmetu sarađuju sa Poreznom upravom FBiH.

Nakon kriminalističke obrade osumnjičeni je predat u nadležnost Tužilaštva gdje je danas ispitan.

M.O.