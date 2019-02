Saopćenje Bh. konzorcija proizvođača policijske i vojne opreme

BH Konzorcij proizvođača policijske i vojne opreme, kojeg čini devet kompanija sa prostora cijele Bosne i Hercegovine, zatražio je od Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine Bosne I Hercegovine da ne dozvoli kršenje zakona od strane Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, a u skladu sa nadležnostima i dužnostima ovog tijela.

Kao što smo već upoznali javnost i relevantne institucije, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela pokušava usvojiti Pravilnik o policijskoj uniformi, kojim se želi pogodovati uvoznim lobijima,pri čemu Direkcija nema nikakav zakonski osnov za usvajanje jednog takvog akta!?

Pravilnik o izgledu policijske uniforme može usvojiti isključivo Vijeće ministara BiH. To je propisano Zakonom o policijskm službenicima BiH. Odredbom iz člana 5. stav 3. navedenog Zakona jasno je određeno kako je Vijeće ministara BiH jedino nadležno za donošenje propisa o izgledu policijske uniforme policijskih službenika u policijskim agencijama BiH. S druge strane, odredba iz stava 2. istog člana Zakona ovlašćuje policijska tijela da isključivo donose provedbene propise (pravilnike i dr.) o načinu korištenja i nošenja službenih uniformi čiji izgled svojim propisom uređuje Vijeće ministara BiH.

Pravilnikom koji se nastoji usvojiti, neskriveno se favorizira uniforma inostranog proizvođača “5.11” i njen uvoznik u BiH. To je učinjeno na način da su u tekstu Pravilnika do u najsitniji detalj propisane apsolutno sve tehničke karakteristike i specifikacije pomenute uniforme. Uniforma proizvođača “5.11” i svi njeni dijelovi, kao i materijal od kojeg se izrađuju su patentno zaštićeni što znači da drugi proizvođači nemaju pravo da ih proizvode, ne mogu doći do njih i nuditi ih na tržištu. To je potpuno logično ali kako bismo to i dokazali, kontaktirali smo kompaniju “5.11” koja proizvodi ovu uniformu sa upitom da kopiramo izgled njihovih proizvoda, a na šta nas sporni Pravilnik prisiljava. Dobili smo jasan odgovor da ta kompanija štiti svoje intelektualno vlasništvo od kopija, te da će poduzeti sve pravne korake protiv svih prekršitelja.

Ako bi se usvojio Pravilnik u tekstu kakav je predložen, to bi u praksi značilo potpuno onemogućavanje bilo kakve konkurencije u postupku javnih nabavki, a što bi dovelo do neminovnog zatvaranja domaćih pogona i gašenja velikog broja radnih mjesta u BiH. Također, to bi sasvim sigurno dovelo i do drastičnog povećanja nabavnih cijena uniformi i troškova po budžet BiH, te očitog kršenja niza zakona.

Zbog ovih razloga BH Konzorcij traži od Nezavisnog odbora zaštitu zakonitosti u postupanju Direkcije u skladu sa njihovim nadležnostima, te sankcionisanje odgovornih ako dođe do usvajanja spornog Pravilnika.

BH KONZORCIJ PROIZVOĐAČA POLICIJSKE I VOJNE OPREME

M.O.