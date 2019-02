U BiH danas oblačno, poslije podne moguća kiša

Jutros je u na sjeveru, sjeverozapadu Bosne i u Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U ostatku naše zemlje sunčano.



Temperature zraka u 07 sati (°C): Bjelašnica, Ivan Sedlo -7; Bugojno, Drvar, Sarajevo -6; Jajce -5; Tuzla, Zenica -4; Bihać, Sanski Most -3; Grude 0; Široki Brijeg 1; Gradačac 2; Livno 5; Neum 7; Mostar 8;



Danas će u našoj zemlji prije podne preovladavati umjereno do pretežno oblačno, a poslije podne pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne ili u večernjim satima slaba kiša je moguća ponegdje u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Na planinama slab snijeg. Vjetar slab do umjeren zapadnim i sjeverozapadni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umejerena bura. Dnevne temperature od 6 do 12, na jugu do 16 °C.



U Sarajevu prije podne sunčano, a poslije podne se očekuje naoblačenje što može usloviti slabu kišu. Dnevna temperatura oko 7 °C.

M.O.