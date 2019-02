U BiH danas pretežno oblačno vrijeme, temperatura do 8 stepeni

Jutros je u Bosni pretežno oblačno. Lokalno u centralnim i istočnim područjima je registrovan slab snijeg. U Hercegovini je uglavnom mala do umjerena naoblaka. Oblačno je na sjeveru Hercegovine.



Temperature zraka izmjerene u 07:00 sati (°C): Bjelašnica -16; Ivan Sedlo -6; Sarajevo -4; Bugojno, Livno i Tuzla -2; Jajce i Sanski Most -1; Bihać i Zenica 0; Drvar i Gradačac 1; Grude 2; Neum i Široki Brijeg 3; Mostar 4°C. Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 957hPa, za 13Pa je veći od normalnog i opada.



Danas u Bosni prije podne pretežno oblačno. Lokalno u jutranjim satima u centralnim i istočnim područjima će padati slab snijeg. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u većem dijelu Bosne slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -1 i 5°C, na jugu zemlje od 6 do 10°C.



U Sarajevu prije podne oblačno. Slab snijeg u jutarnjim satima. U drugoj polovini dana smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura zraka temperatura zraka oko 0°C.

