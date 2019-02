Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama centralne i istočne Bosne je moguća magla. Vjetar slab jugozapadni. Jutarnje temperature od -3 do 3, na jugu od 2 do 8, a dnevne od 12 do 18, ponegdje na sjeveru i sjeverozapadu Bosne do 20 °C.



U Sarajevu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura oko 0, a dnevna oko 14 °C.

M.O.